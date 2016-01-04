اكتشفي تأثير القلق على صحتك!

النسبة المرتفعة من القلق تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف

يجب التحكم بالقلق قدر الإمكان، لأنه بحسب نتائج دراسة نشرت في المجلة العلمية Alzheimer's & Dementia، قد يزيد بنسبة 40% خطر الإصابة بالأمراض العصبية. واستمرّت الدراسة التي قام بها باحثون من الـ University of Southern California مدّة 28 سنة، درسوا خلالها المعطيات الطبية لـ 1082 توأمًا من دراسة Swedish Adoption Twin Study of Aging. وتبين بالتالي أنّ القلق يؤدّي إلى الإصابة بالخرف، بغض النظر عن عوارض الاكتئاب.

وقد لاحظ الباحثون أنّ من يُصاب بالخرف، لديه تاريخ من القلق بالمقارنة مع من هو غير مصاب بأمراض الأعصاب. إذ تبيّن أنّ النسبة المرتفعة من القلق تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، مما يستدعي بالتالي السيطرة على القلق مبكراً لدى المسنين.

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