من اليوم ابتعدي عن تناول الكاتشب

تؤثر مادة الكاتشب في تهيج المعدة بسبب البهارات التي تتضمنها

تؤثر مادة الكاتشب في تهيج المعدة بسبب البهارات والمواد الحافظة التي تتضمنها حيث تتفاعل البهارات مع الصلصلة الإضافية مشكلةً الأسيد وتؤدي الى أمراض كثيرة منها السرطان لذا يُنصح تناوله بشكل معتدل.

وكشف باحثون عن مواد أخرى تضاف الى صلصة الكاتشب كالصمغ الغذائي والنشاء المعدل وهما يحتويان على مادة “الفيلينين” المسرطنة.

ولفت الأطباء إلى ضرورة استبدال الكاتشب بالبندورة الأساس أو بالصلصة الطبيعية المصنوعة في المنزل بعيداً عن المواد الحافظة مؤكدين على تحذير الأولاد من تناول الكاتشب باستمرار وتثقيفهم بشأن الأغذية المفيدة للصحة.

وينصح الأطباء بتناول الفاكهة والخضروات ذات اللون الأحمر لأنها تحتوي على مادة “الليكوبين” التي تقي من أمراض القلب والسكري وهشاشة العظام كونها أقوى مضادات الأكسدة.

تجدر الإشارة إلى أن ثمرة البندورة قادرة على محاربة أمراض الشيخوخة وتقي من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وتقلل كذلك من احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية كسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الثدي لأنها تحتوي على أعلى نسبة من مادة الليكوبين.

لقراءة المزيد من صحتك وجمالك:

فوائد الشمندر، لا تعد ولا تحصى!

فوائد الجوز المذهلة

هل لديك حلم يشغل بالك وتريدين تفسيره؟ لمعرفة تفسير حلمك انقر هنا