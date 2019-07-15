أضرار المكيف البارد أثناء النوم، اكتشفها!

نعانى هذه الفترة من ارتفاع درجات الحرارة، ونلجأ إلى استخدام مكيف الهواء الذي أصبح جزء هام من الحياة اليومية، ولكن هل تعلم أن النوم في مكيف الهواء له أضرار صحية كبيرة مثل التعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي، والشعور بالصداع، إلى جانب الإصابة بآلام الظهر والرقبة، وذلك بسبب أن الهواء البارد يحمل معه رطوبة تؤدى إلى الإصابة بالالتهابات الرئوية، والربو.

تعرف على أضرار النوم في مكيف الهواء:

1- الإصابة بجفاف في الجلد:

من الأفضل وضع كريمات مرطبة أثناء النوم، وذلك لأن مكيف الهواء يؤدى إلى حدوث جفاف في البشرة.

2- الشعور بالصداع والغثيان:

يؤدى النوم في غرفة منخفضة الحرارة لفترة طويلة إلى الإصابة بالصداع، والغثيان.

3- الالتهابات الرئوية:

يؤدى النوم في مكيف الهواء إلى الإصابة بالالتهابات في الرئة والحساسية، وذلك لأن مكيف الهواء يحمل الكثير من الغبار والعفن من الخارج، مما بسبب في انتقال الأمراض عبر الهواء.

4- التهاب المسالك البولية:

يؤدى النوم في مكيف الهواء إلى الإصابة بالتهاب في المسالك البولية، إلى جانب الإصابة بالبرد واحتقان اللوز والانفلونزا.

5- آلام الرقبة:

يؤدى التعرض في درجات حرارة مختلفة من المنخفض إلى العالي بالإصابة بآلام في الظهر والرقبة، إلى جانب الإصابة بتقلصات في العضل.

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