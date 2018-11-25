احذروا من تناول العشاء بعد هذا الوقت!

تناول العشاء بعد الساعة السابعة مساء يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول وجبة العشاء بعد الساعة السابعة مساء يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

عرض الباحثون هذه الدراسة الأولى من نوعها في مجال الربط بين وقت تناول وجبة العشاء والنوبة القلبية، من خلال مؤتمر European Society of Cardiology، حيث شارك في الدراسة أكثر من 700 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 18 و65 عاما، وكانوا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

هذا ودرس الباحثون أثر وقت تناول وجبة العشاء على صحة قلب المشتركين في الدراسة، بالإضافة إلى دراسة أنواع الأغذية المتناولة ومستوى الملح المستهلك.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تناول وجبة العشاء في ساعة متأخرة من المساء، يؤثر على مستوى ضغط الدم في ساعات الليل. كما صُدم الباحثون من كون أثر تناول العشاء قبل ساعتين تقريبا من التوجه إلى النوم، كان أسوأ على المشتركين من تناول كميات كبيرة من الملح.

كما يوجد أنواع محددة من الأطعمة لا يجب تناولها خاصة قبل النوم، حيث يشمل النظام الغذائي الصحي وفقا لهذه الدراسة، وجبة الإفطار والغداء إلى جانب تناول وجبة عشاء خفيفة قبل الساعة السابعة مساء.

ولوحظ أن 40% من حالات انخفاض ضغط الدم تحدث خلال ساعات الليل، الأمر الذي يرفع من خطر الإصابة بالنوبة القلبية. هذا وعانى المشتركون ممن تناولوا العشاء في ساعات متأخرة من الليل من ارتفاع ضغط الدم لاحقا، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية.

وأكد الباحثون أن جسم الإنسان عادة ما يستعد لمرحلة النوم، ولكن ليس في حال تناول وجبة العشاء في وقت متأخر. حيث يبقى الجسم في حالة تأهب تماما كما الحال في ساعات النهار.

جدير بالذكر، أن دراسات سابقة ربطت ما بين تناول وجبة العشاء في ساعات الليل المتأخرة وارتفاع خطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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