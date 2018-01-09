أضرار شرب القهوة على معدة خاوية

شرب القهوة على الريق يؤدي إلى الكثير من المشاكل والمتاعب

من منّا لا يرغب في احتساء فنجان من القهوة أثناء الصّباح؟ لا بدّ أنّهم قلّة من لا يحبّون القهوة؛ فهم يعتبرونها عاملاً يساعدهم على النّشاط، ويبثُّ فيهم القوّة والحماس، ومنهم من يعدّها رمزاً وتقليداً لا يمكن الاستغناء عنه.

شرب القهوة على الريق يؤدي إلى الكثير من المشاكل والمتاعب بالإضافة الى الشعور بالحرقة. كما أن تناول القهوة المحلاة في فترة الصباح قد يكون سبباً أساسياً في الشعور بالحموضة بالإضافة الى التسبب بمشاكل في الهضم بسبب تأثيرها على المعدة. وسنتعرف في هذا الموضوع من موقع صحتي على تأثير شرب القهوة على معدة فارغة.



استبدال القهوة:

يفضل للكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالحموضة والحرقة جراء شرب القهوة على معدة فارغة استبدالها لأنها ثقيلة بالإسبريسسو فهو خفيف وسهل الهضم على المعدة أفضل من القهوة العادية وذلك في محاولة اعتياد الشخص على التخلص من هذه العادة غير المفيدة وهي تناول القهوة على الريق. أما فيما يختص بكمية القهوة فيجب على الشخص اختبار نفسه لمعرفة كمية القهوة التي قد تتحمله المعدة.



حمض الكلورهيدريك

في بعض الحالات تؤدي خصائص المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة الى تأثير غير مرغوب فيه وذلك بسبب إفراز حمض الكلورهيدريك في القناة الهضمية بخاصة إذا تمّ تناولها على المعدة الفارغة. وهذا الحمض يظهر في المعدة بسبب تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة وقد تسبب بالكثير من المشاكل الصحية كالنفخة وتهيج الأمعاء، وفي بعض الاحيان الى بعض الإلتهابات أو حالات سرطان القولون.



تنبيه هام:

في حال الأشخاص الذين يعانون من الحصوات في المرارة أو القولون العصبي أو الإضطرابات في المعدة كالحرقة والحموضة محاولة التوقف عن شرب القهوة بشكل نهائي أو التخفيف من تناولها الى حد كوب أو كوبين طوال النهار وذلك بعد الإستيقاظ أو بعد الأكل على الأقل بفترة ساعة كي لا يتسرع هرمون الكورتيزول المسؤول عن التحكم بالساعة البيولوجية للجسم.

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