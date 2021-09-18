اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين يعد هذا الاضطراب مشكلة شائعة بين الناس في الوقت الحاضر وهي تصيب الصغار والكبار على حد سواء. فهل تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو ADHD ؟ إذا كنت تفقد مفاتيحك بشكل متكرر، تنسى الأشياء التي تريد إحضارها إلى المكتب، وتتأخر، وما إلى ذلك، هناك احتمالية كبيرة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وفقًا للأبحاث، يعاني حوالي 10 ملايين شخص من هذا الاضطراب بينما يتم تشخيص حوالي 15-20 % فقط من الأشخاص رسميًا بهذا الاضطراب. هذا الاضطراب وثيق الصلة جدًا ولكن كثيرًا ما يتجاهله الناس كجزء من النسيان اليومي. في ضوء ذلك ، طبيب البوابة يقدم لك أهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين

لا تفكر مليًا قبل شراء تلك الحقيبة الفاخرة أو ملحقات الجولف الإضافية. تشتريها على الفور لمجرد أنها لفتت انتباهك. أنت لا تدرك العواقب .

تنسى أهم الأشياء، حتى لو قمت بوضع علامة عليها كتذكير .

أنت تحب تأجيل مهامك إلى اللحظة الأخيرة لأنك ببساطة لست مهتمًا بإكمالها .

تفقد أغراضك باستمرار، مهما حاولت أن تكون منتبهًا. مفاتيح السيارة؟ لن تجدهم أبدًا عندما تريد ذلك .

منزلك فوضوي أكثر من أي وقت مضى لأن كلمة "منظم" ليست حتى في مفرداتك. ننسى ترتيب الأشياء .

أنت دائما تتشتت بسهولة. من الصعب جدًا الحفاظ على مستوى تركيزك عندما يكون هناك آلاف الأشياء التي تهتم بها .

لا يمكنك البقاء في مكانك والاستماع إلى الآخرين عندما يتحدثون معك عن حياتهم أو علاقاتهم أو مشاكلهم. وهكذا ، تعتبر في النهاية شخصًا جاهلًا .

تشعر بالإحباط بسهولة تامة. يعتبر التعامل مع المواقف الصعبة بمثابة كابوس بالنسبة لك .

ليس لديك فلتر على الكلام. أنت تفسد الأمور دون أن تحترم خصوصية أي شخص .

أنت متهور تماما. أنت تقود بتهور، وتتخذ قراراتك باندفاع دون التفكير مرتين، وهذا يؤدي في الغالب إلى عواقب وخيمة. ومع ذلك، ما زلت لا تحاول تصحيحه .

لا يمكنك الانتظار حتى يحضر الناس. إذا لم يحضر شخص ما في الوقت المحدد، فستغادر في حالة من الغضب !

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين

هذه بعض الأشياء الشائعة التي يقوم بها الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. سيقول معظم الناس أنه ببساطة الجانب السلبي لشخصيتهم، ولكن بكل صدق، إنه في الواقع اضطراب عقلي. يجب أن يتطلب هذا التشخيص والعلاج المناسبين من المتخصصين أو ستستمر هذه المواقف في التأثير على العلاقات والعمل والحياة والتوازن العقلي.

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