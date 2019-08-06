4 أطعمة تقوي بصيلات الشعر في فصل الصيف

هل مللت من خطوات العناية بالشعر المملة والمرتفعة الثمن؟ تخلصي من الزيوت وأمصال الشعر ذات التكلفة العالية من اليوم واستبدليها ببعض الأطعمة المفيدة لصحة الشعر، فهناك بعض الأطعمة ذات التأثير المباشر على بصيلات الشعر وفروة الرأس، والتي تستطيع أن تقدم لك شعراً صحيّاً لماعاً.

وهذه الأطعمة هي:

1. الأوميغا 3 والأحماض الدهنية:

إنّ اتباع نظام غذائي غني بالأوميغا 3 لا يساعد فقط على صحة شعرك وإنما على تنظيم الأيض وضمان صحة العظام، بالإضافة إلى أنه يساعد على بناء أغشية خلايا فروة الرأس وتشجيع نمو الشعر الصحي؛ ومن الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 السمك كسمك السلمون، والسردين، وتوجد أيضاً في الحبوب الكاملة والجوز واليقطين.

2. الحديد:

هو عنصر أساسي لشعر صحي. فإذا لم يكن لديك ما يكفي من الحديد ستجدين بأنّ شعرك مليء بالتكسر، وخشن ومتطاير. وعن تواجد الحديد في الأطعمة يمكنك أن تجديه في الكثير من الأطعمة كالخضراوات الورقية الكرنب والسبانخ التي تعتبر من أفضل الخيارات نظراً لأنها تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين c وكلاهما يساعدان على إنتاج الزيوت الأساسية لفروة الرأس.

3. الزنك:

كما يلعب الزنك دوراً كبيراً في تنظيم الوظائف البيولوجية ما يساعد على صحة شعرك وجلدك وأظافرك، فعليك التأكد من الحصول على جرعة كافية من الزنك أسبوعيّاً لأنّ عدم توفره بما يكفي في النظام الغذائي الخاص بك قد يؤدي إلى فقدان الشعر؛ يوجد الزنك في اللحوم والمأكولات البحرية والمكسرات والبيض.

4. فيتامينc:

وهو عنصر رئيسي لصحة شعرك، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الذي يحمي جدائل الشعر ويساعد على إنتاج التيروزين الذي يحافظ على سلامة بصيلات الشعر؛ كما أنه مضاد قوي للأكسدة ما يشجع نمو الشعر؛ ويوجد فيتامين C في الليمون والبرتقال والعنب والفراولة والجريت فروت.

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