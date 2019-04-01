للرجال: اطعمة صحية بديلة لتعزيز القدرة الجنسية

يوجد العديد من الأطعمة والمأكولات الطبيعية التي تساعد على تعزيز القدرة والصحة الجنسية لدى الرجل، وتجعله يتخلى تمامًا عن منشطات الفياجرا الجنسية التي لها آثار ضارة على المدى البعيد، فهي تسبب مشاكل صحية كبيرة، وتشكل خطورة على القلب. لذلك، يمكنكِ عزيزي التخلص من تناول حبوب الفياجرا إذا كنتِ تعاني من مشكلة ضعف الانتصاب، واستبدلها ببعض أنواع الأطعمة التي تؤدي لنفس مفعولها بشكل كبير. حيث تعد هذه الأطعمة علاجًا طبيعيًا فعالًا لجميع المشاكل الجنسية التي يواجهها الحب سواء كانت ضعف جنسي، أو سرعة القذف، أو الشعور بعدم الرغبة والإثارة الجنسية. تابعوا معي هذا المقال وتعرفوا على خمس أنواع من الأطعمة الغذائية المفيدة لتعزيز الصحة الجنسية.

من الفواكه أيضًا التي تعزز من الشعور بالرغبة والإثارة الجنسية هي فاكهة البطيخ. فهي بالفعل من الفواكه الأكثر أمانًا من الفياجرا، والتي تؤدي بدورها إلى مفعول الفياجرا بنسبة كبيرة.

البطيخ

هذا حسب دراسة أمريكية كشفت ذلك بعد أن توصلت نتائجها إلى قدرة البطيخ على تقوية الانتصاب، وعلاج الضعف الجنسي، بسبب احتواء البطيخ على مادة 'سيترولين" التي تسهم في إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي يساعد هذا المركب على تعزيز النشاط الجنسي لدى الرجال.

الشوكولاتة

مشروب الشكولاتة الساخن قبل النوم وبالأخص قبل ممارسة العلاقة الحميمة، يعد من أقوى المنشطات الجنسية البديلة للفياجرا. نظرًا لاحتوائها الشكولاتة على نسبة عالية جدًا من مادة الفينيل إيثيل أمين، وتساعد هذه المادة على إفراز مادة الدوبامين بالمخ التي تعمل على زيادة الشعور بالمتعة والإثارة الجنسية أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. تساعد هذه المادة على تحفيز وتنشيط الشعور بالنشوة، والوصول بأخر مرحلة بالعلاقة الجنسية، وهي مرحلة الذروة أو اللذة أو الرعشة الجنسية. كما أن الشكولاتة تعمل على زيادة إفراز هرمون السعادة والشعور بتحسين المزاج والحالة النفسية.

الاسماك

أظهرت النتائج بشكل علمي أن الأسماك غنية بالمواد والمركبات الكيميائية الطبيعية التي تساهم في تعزيز القدرة الجنسية، وزيادة النشاط الجنسي بشكل كبير. كما كشفت بعض التقارير الطبية اليونانية أن الأسماك هي العلاج الأقوى لمشكلة الانتصاب الضعيف التي يعاني منه الكثير من الرجال، وذلك بعد أن وجدوا أن الأسماك تحتوي على الكثير من المعادن التي تعمل على إذابة الترسبات والمواد الضارة الموجودة بالأوعية الدموية للعضو الذكرى، وبالتالي يزداد ضخ الدم فيه ويقوى الانتصاب. يحتوي السمك على مادة الزنك بوفرة لتساعد على إنتاج كمية كبيرة من هرمون التستوستيرون الذكري.

المكسرات

أما المكسرات فهي لها دورًا خارق في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال، وتقوم بدورها في تقوية انتصاب العضو الذكري لديهم. هذا لأن جميع أنواع المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية التي تفيد كثيرًا لتنشيط العلاقة الحميمة وتعزيزها. ولكن من أكثر أنواع المكسرات التي تأتي بنتائج مذهلة في وقت قصير هي مكسرات الكاجو والفستق. فإلى جانب الطعم اللذيذ الذي يتمتع به كلا منهما، فهما أيضًا من المنشطات الجنسية البديلة للفياجرا. حيث تضم حبات الفستق كمية كبيرة من حمض الأرجينين الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم، وتوريد الدم للأعضاء التناسلية. بينما حبات الكاجو الشهية تساعد على زيادة القدرة الجنسية. نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة

الموز والتين

تساهم كلا منهما في تعزيز الصحة الجنسية لدى الرجل، وتعالج بدورهما في التخلص من مشكلة العجز والضعف الجنسي. يحتوي الموز على نسبة عالية جدًا من الفيتامينات، وخاصة فيتامين ب المركب الذي يقوم بقدرته على تحويل الكربوهيدرات الى وحدات طاقة تعمل على انتاج هرمون الذكورة الأندر وسترون. كذلك بعد الموز مصدرًا ممتازًا لمعظم البوتاسيوم والماغنسيوم، وبعض الإنزيمات مثل "البروملين" التي تمنح الرجل صحة جنسية ولا أروع. أما فاكهة التين فهي أيضًا من الفواكه الرائعة التي تقوي الانتصاب، وتزيد من الشعور بالرغبة والإثارة الجنسية، وذلك لأن التين به كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن الثمينة التي تعزز مستويات طاقة الجسم.