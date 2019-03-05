للنحيفات فقط إليكِ 7 أطعمة فاتحة للشهية

البصل يغذي ويطهر الأمعاء ويقوي الجسم ويقتل جراثيم المعدة

الطماطم:

تعتبر الطماطم عنصراً أساسياً في السلطة الخضراء، وتساعد الطماطم على هضم الأطعمة النشوية واللحوم وبعض الخضروات، كما تتميز الطماطم بغناها بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب1 وفيتامين ب2، ومجموعة من الأملاح المهمة للجسم عامة, وبشكل عام فإن الطماطم تساعد على فتح الشهية أثناء تناول الطعام.



البصل:

من المعروف أن البصل فاتحٌ للشهية، فالبصل يغذي ويطهر الأمعاء ويقوي الجسم ويقتل جراثيم المعدة، إذا كنتِ تخافين من رائحة البصل الكريهة فيمكنك تناول البقدونس الطازج لإزالة رائحته.



الباذنجان:

يعتبر الباذنجان من المشهيات، ولكن يعيبه فقط هو أن سعراته الحرارية منخفضة، لذا يفضل أن يضاف إلى الباذنجان بعض المواد الغذائية الأخرى لتدعيم قيمته الغذائية.



التمر واللبن :

ينقع التمر في الحليب لمدة ست ساعاتٍ ثم يأكله المريض حيث يفتح شهيته للطعام، ولا شك أن هذين المصدرين يعتبران من أغنى المواد بالمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والسكريات والبروتين , وعلى الأشخاص المصابين بالسكري عدم إتباه هذه الوصفة .



الترمس :

من المعروف أن الترمس غنيٌ بالكالسيوم والفوسفور , إذ يحسن الشهية ويقوي الجسم.



الزعتر:

يعتبر الزعتر من أشهر النباتات التي تستخدم في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يستعمل على نطاقٍ واسعٍ كمشهي وأيضاً يزيد من قوة التحمل ومقوٍ لجهاز المناعة على أن يؤخذ ملء ملعقةٍ من الزعتر وتنثر فوق الطعام أو تخلط مع زيت زيتون أو زيت السمسم أو يؤكل مع الخبز .



الكمون :

يعتبر الكمون من أشهر التوابل والمشهيات وأفضل طريقة لاستعمال الكمون نثره كمسحوق على شرائح الطعام مع قليل من الخل .

للمزيد من المقالات:

فيديو: 4 أطعمة نقشرها بطريقة خاطئة

5 أطعمة توقف نزيف اللثة... لا تفوتيها

6 أطعمة لمحاربة جو الصيف الحار... اكتشفيها!

أبرز 8 أطعمة تمد جسمك بالطاقة والحيوية

6 أطعمة غنية بفيتامين ب...تعرفي عليها!