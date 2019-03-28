أطعمة تساعد على زيادة الطول تعرفي عليها

البيض غني بالبروتينات التي تلعب دوراً أساسياً في زيادة الطول

دائماً ما ما ترتبط الأنظمة الغذائية لدينا بالوزن سواء زيادة أو نقصاناً، لكن هل تعلم أن هناك أنظمة غذائية تؤثر على قامتك ويمكن أن تجعلها تبدو أطول؟!

هذا ما كشف عنه موقع "بولد سكاي" والذي أبرز مجموعة من الأطعمة تترك تأثيرا كبيرا في هذا الشأن.

ومن المعروف أن الجينات هي المسؤولة عن تحديد طول الشخص، إلا أنه لا يجب إغفال حقيقة أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تعزيز النمو وزيادة الطول، كما خلصت العديد من الدراسات.

وبما أن الطول يتوقف عند سن معينة، لذا ينصح دائماً بأن يتم التركيز على بعض الأطعمة للأطفال والمراهقين لكي يتمتعوا بطول القامة... إليكم قائمة بأهم هذه الأطعمة:

1 - اللفت

فهو غني بهرمونات النمو، وبالفعل فإن الإكثار من أكل اللفت يساعد في تطويل القامة، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يحفز هرمونات النمو في الجسم.

2 - البيض

البيض غني بالبروتينات التي تلعب دوراً أساسياً في زيادة الطول، فيجب أن يتناول الطفل البيض بصفة يومية، للحصول على جسم صحي وطول مثالي.

3 - السبانخ

هي الطعام الذهبي للأطفال والمراهقين، فهي تقوي المناعة وتزيد من الطول أيضاً، فهي غنية بالحديد والكالسيوم.

4 - الفواكه

العديد من الفواكه مثل المانغو والخوخ غنية بفيتامين "A"، والإكثار من تلك الفواكه يضمن القامة الطويلة للطفل أو المراهق، هذا بالإضافة إلى أن تلك الفواكه تعزز من مناعة الجسم وتقوي العظام.

5 - الحبوب الكاملة

الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة مفيدة جداً في زيادة الطول، وحبوب القمح الكاملة هي الأفضل، فهي غنية بفيتامين "B" والحديد. ويمكن الاعتماد على المخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة وكذلك المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، من أجل الحصول على قامة طويلة.

6 - الزبادي

هو غني بفيتامين "D" والبرتينات وكذلك الكالسيوم، لذا فهو نوع من الأطعمة الهامة التي تحفز النمو وتزيد الطول.

7 - الدجاج

لحوم الدجاج مصدر رائع للبروتينات التي تساعد في تعزيز النمو وزيادة طول الجسم.

8 - الجزر

الجزر غني بفيتامين "A" الذي يحفز من عملية النمو ويساعد في زيادة طول القامة.

9 - الحليب

بالطبع فالحليب مصدر أساسي للكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام وكذلك تعزيز الطول، فلا غنى عن كوب الحليب بصفة يومية، خصوصاً في الصباح، من أجل جسم صحي.

10 - فول الصويا

يساعد في تعزيز نمو العضلات والعظام في الجسم، حيث إنه مصدر رائع للبروتينات.

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