4 أطعمة يوميّة تسبّب رائحة كريهة للفم

تحتوي القهوة على مركّبات حمضية تتفاعل مع اللعاب تعمل على نمو البكتيريا

ليس فقط البصل والثوم ما يسبّب رائحة فم كريهة، فبعد متابعة نظامكِ الغذائيّ اليوميّ ستكتشفين بأنّ هناك بعضاً من الأطعمة والمشروبات تسبّب رائحة فم غير مستحبّة. هذه لائحة ببعض منها:

القهوة:

تبدو رائحة القهوة جميلة إذا مررتِ من جانبها أو فور تحضيرها، لكن ما إنْ تحتسيها حتى تتحوّل رائحة فمكِ لكريهة جدّاً. لن تظهر هذه الرائحة إذا ما تناولتها عدّة مرّات خلال الأسبوع، بل إذا احتسيتها بشكل يوميّ.

تحتوي القهوة على مركّبات حمضيّة تتفاعل مع اللّعاب لتنتج بيئة مناسبة جدّاً لنموّ البكتيريا وتكاثرها وبالتالي تظهر الرائحة الكريهة، إضافة إلى كون القهوة تعمل على جفاف الفم ممّا يزيد من احتمال ظهور رائحة الفم.

السكريّات:

يشكّل السكّر عند إضافته للشاي والقهوة أو حتى عند تناوله في الحلويات والعلكة، بيئة مناسبة أيضاً للبكتيريا ممّا يساعد على تكاثرها فتسبّب بالتالي ظهور رائحة الفم الكريهة.

مشتقّات الحليب:

هذه المشتقّات هي الأفضل لصحّة العظام والجلد، إلّا أنّها تسبّب رائحة فم كريهة عند تناولها بشكل يوميّ، إذْ تحتوي على مادّة اللاكتوز التي تتحلّل في الفم بفضل اللّعاب والبكتيريا الموجودة، فيتحوّل مع تحلّله إلى موادّ كبريتيّة تسبّب رائحة الفم الكريهة.

اللّحم الأحمر:

تحتوي اللّحوم الحمراء على حموض أمينيّة، هذه الأحماض الأمينيّة لا تترك أثرها في الفم فقط بعد عمليّة الهضم، بل تبقى عالقة على طول الجهاز الهضميّ إلى الأمعاء. مع تراكم هذه الأحماض تتشكّل رائحة الفم السيّئة التي تخرج من الأعماق.

والآن بعد معرفتكِ لأهمّ الأطعمة التي تسبّب رائحة الفم الكريهة، حان الوقت لاتّخاذ التدابير اللّازمة بتنظيف الأسنان بشكل جيّد بعد تناول كلّ ما سبق ذكره.

المصدر: موقع الجميلة

للمزيد من المقالات:

ما هي مسببات رائحة الفم الكريهة وكيف تعالجيها؟

طرق لإزالة رائحة الفم الكريهة لدى الطفل‎

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب رائحة الفم الكريهة