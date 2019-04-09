5 فيتامينات تحتاجها الحامل في أول 3 شهور من الحمل

الحديد يساعدك على تجنب الولادة قبل الأوان وانخفاض الوزن عند الولادة

صحيح أنه من المحتمل أن تفقدي شهيتك وتعاني من الغثيان خلال الأيام الأولى من الحمل، إلا أن هذا هو الوقت المناسب لك لتناول الطعام بشكل جيد وتناول الطعام الصحي، من أجلك ومن أجل الجنين الصغير الذى لم يولد بعد.

ووفقا لموقع “pregnancy” فإن التغذية الجيدة هى جزء أساسي من حملك، وذلك لضمان حصولك أنت وطفلك على جميع المزايا الصحية المطلوبة، وهناك بعض الأطعمة التى يجب أن تأكل، فى حين أن هناك غيرها التى يمكن تجنبها.

أهم الفيتامينات التي تحتاجين لها خلال أول 3 شهور من الحمل:

1- حمض الفوليك

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين (ب) الذى يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبى الخاص بك، ومنع التشوهات الخطيرة فى الدماغ والحبل الشوكي للجنين. إذا كان هناك نقص فى هذا فإنك قد تزيد أيضا من خطر انخفاض الولادة والتسليم قبل الأوان.

يجب أن تأكلى الحبوب والخضراوات الورقية والحمضيات والفاصوليا المجففة والبازلاء لأنها مصادر جيدة من حمض الفوليك الطبيعي.

2- الكالسيوم

يحتاج طفلك إلى الكالسيوم لعظام وأسنان قوية، والكالسيوم فى الواقع يساعد على الدورة الدموية، والجهاز العصبى والجهاز العصبى لتشغيل بشكل طبيعي.

مصادر الكالسيوم الجيدة هى منتجات الألبان وعصائر الفاكهة وحبوب الإفطار.

3- فيتامين د

فيتامين (د) ضرورى لعظام طفلك وأسنانه، يمكن أن تأكلى الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة التى هى مصادر جيدة جدا من فيتامين D.

من ناحية أخرى يمكنك أيضا شرب الحليب وعصير البرتقال، البيض من ناحية أخرى هى مصدر كبير لفيتامين D بشطر أن يكون مغلى.

4- البروتين

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية التى تبنى وجه الطفل وكل خلية. طفلك فى حاجة خاصة للبروتين خلال الثلث الثانى والثالث، ولكن يجب أن تبدأ تنفيذ هذا من الأشهر الثلاثة الأولى كذلك.

تحتاج المرأة الحامل إلى حوالى 71 جراما من البروتين فى يوم واحد، مصادر البروتين هى اللحوم الخالية من الدهون،الدواجن والأسماك والبيض، أيضا الفول المجفف والبازلاء، التوفو، ومنتجات الألبان وزبدة الفول السوداني.

5- الحديد

الحديد يمكن أن يساعدك على تجنب الولادة قبل الأوان وانخفاض الوزن عند الولادة. مصادر جيدة هى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك، ويمكن أن تشمل أيضا الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة.

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