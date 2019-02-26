أفضل عشر أطعمة لإنقاص الوزن بمناسبة يوم المرأة العالمي

الشوفان غني بالألياف التي تسبب الإحساس بالشبع

بمناسبة يوم المرأة العالمي نقدم لك سيدتي الرشيقة مجموعة من الأطعمة لما تحتويهِ من أنزيمات وخصائص تُساعد على تخفيض الوزن إلى جانب قيمتها الغذائية العالية، وهذه الأغذية تمنح شعورًا بالشبع بفضل الألياف التي تتشبع بها، وهي كالآتي:

1- الجريب فروت:

تناول نصف ثمرة من الجريب فروت قبل كل وجبة يساعد على فقدان 450 غرامًا من وزن الجسم في الأسبوع، حيث يعمل على خفض معدل الأنسولين الذي يقوم بدوره بتخزين الدهون في الجسم، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتين والسوائل التي تساعد على الشعور بالإمتلاء.

2- الفاصولياء السوداء:

يحتوي الكوب الواحد من الفاصولياء السوداء على 15 غراما من البروتين، وهي بروتينات خالية من الدهون المشبعة الموجودة في مصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم الحمراء. والفاصولياء غنية بالألياف وتجعل الإنسان يشعر بالشبع لمدة طويلة.

3- الشوفان:

الشوفان غني بالألياف التي تسبب الإحساس بالشبع، ويُنصح بتناول نصف كوب فقط منه، حيث يحتوي على 4.6 غرام من النشاء المقاوم، التي تعد من الكربوهيدرات الصحية الهامة لتعزيز عملية الأيض، كما تساعد في حرق الدهون.

4- الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالألياف والبروتينات، ويحتوي على حمض الأوليك، وهو مركب من الدهون الصحية غير المشبعة المفيدة للجسم، وينصح عند الشعور بالجوع بتناول ربع أو نصف حبة أفوكادو للشعور بالإمتلاء، وهي تساعد في نفس الوقت على إذابة الدهون، خاصة عند منطقة البطن.

5- سمك السلمون:

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على الشعور بالشبع، وأثبتت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2001 أن تناول هذه الدهون في الحمية الغذائية يسبب فقدانًا للوزن بمعدل كبير.

6- الفاصولياء الحمراء:

توفر الفاصولياء الحمراء البروتين والألياف اللازمة للجسم، كما تحتوي على النشاء المقاوم الغني بالكربوهيدرات الصحية، وقد أكد خبراء التغذية أن تناول نصف كوب من الفاصولياء الحمراء يوميا بشكل منتظم يساعد وحده على إنقاص 2 غرام من الوزن.

7- العنب البري:

على الرغم من صغر حجم حبات العنب البري ، إلا أنه يتميز بمفعوله القوي في تحسين الصحة العامة للجسم، ومحاربة الشيخوخة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن، فقد أثبت خبراء التغذية أن كوبا واحدا منه يحتوي على 80 سعرة حرارية و4 غرامات من الألياف، التي تساعد على الشعور بالإمتلاء والشبع.

8- البروكلي:

يصنف البروكلي بكونه من الخضراوات التي تقي من الإصابة بأمراض السرطان، بالإضافة إلى قدرته على إنقاص الوزن، لغناه بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما يحتوي طبق واحد منه على 30 سعرة حرارية.

9- الأرز البني:

يُنصح بتناول الأرز البني بدلا من نظيره الأبيض، حيث يحتوي نصف كوب من الأرز البني على 1.7 غرام من النشا المقاومة، والتي تعد مصدرا للكربوهيدرات الصحية، لتعزيز عملية الأيض والمساعدة في حرق الدهون.

10- الكمثرى:

أثبتت إحدى الدراسات أن الذين يتناولون 3 حبات من الكمثرى يومياً يستهلكون عدد سعرات حرارية أقل ويفقدون وزنا أكبر من غيرهم، وذلك لما تحتويه الكمثرى من ألياف تساعد على الشعور بالشبع، وينصح بتناولها دون إزالة القشرة، لأنها الجزء الأكثر غنى بالألياف.

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