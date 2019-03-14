أسئلة حيرتنا حول أطفال الأنابيب.. ماذا يجيب الأطباء عليها؟

أطفال الأنابيب هو إخصاب البويضة بالحيوان المنوي في أنبوب الاختبار

كان أول انتصار علمي سجله التاريخ عندما نجحت عمليّة الإخصاب خارج الجسم أي عملية أطفال الأنابيب "IVF" عام 1978 لسيدة بريطانية كانت نتيجتها ميلاد الطفلة "لويزابروان" في 28 تموز في مدينة أولدام بعمليّة قيصرية؛ وكانت هذه ثمرة أول عملية أطفال أنابيب ناجحة بعد قرن من الأبحاث والدراسات.

ماذا نعني بعملية أطفال الأنابيب ؟

هو إخصاب البويضة بالحيوان المنوي في أنبوب الاختبار بعد أخذ البويضات الناضجة من المبيض لتوضع مع الحيوانات المنوية الجيدة فقط بعد غسلها حتى يحصل الإخصاب. ثم تعاد البويضة المخصبة (الأجنة) إلى الأم. تستغرق هذه العملية من يومين إلى خمسة أيام وهذه الطريقة تُعطي الخيار الأفضل لاختيار أفضل الأجنة لنقلها إلى الأم بعد إخصابها خارج الرحم. وتعطى كذلك مجالاً أكبر لاحتمال الحمل في الدورة الواحدة لأنه يمكن نقل أكثر من جنين واحد إلى داخل الرحم.

أسئلة وأجوبة عن أطفال الأنابيب:

سؤال "1": أرغب فى عمل محاولة أطفال أنابيب، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟

جواب:

1- يجب تحديد موعد الزيارة الأولى والتي يتم فيها تقييم الوضع العام للزوج والزوجة من خلال إجراء بعض الفحوصات، ثم يقوم الطبيب أو الطبيبة بوصف برنامج العلاج لتنشيط المبيض وتحديد موعد تقريبي لإجراء التلقيح.

2- بعد بدء العلاج تعود السيدة إلى المركز لمتابعة التبويض في خلال الأيام العشرة الأولى من الدورة الشهرية العلاجية.

3- يتم تحديد موعد سحب البويضات بالمركز وهي تتم تحت مخدر عام أو موضعي وبدون جراحة، ثم يتم إعادة الأجنة إلى الرحم بعد 2 – 3 أيام.

سؤال "2": هل تواجد الزوج ضروري في كل هذه الفترة؟

جواب: تواجد الزوج ضروري لتشجيع الزوجة ومساندتها نفسياً ولكن عملياً يجب تواجده فقط في يوم سحب البويضات لإعطاء عينة السائل المنوي لاستخراج الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ إذا كان يعاني من غياب الحيوانات المنوية وفي بعض الحالات الخاصة التي لا يمكن تواجد الزوج فيها يوم سحب البويضات يمكن تجميد الحيوانات المنوية في وقت مبكر واستخدامها لاحقا.

سؤال "3": هل تحتاج العملية للإقامة بالمستشفي؟

جواب: يجب التواجد بالمركز صباح اليوم المحدد لسحب البويضات والذي يتم إجراؤه عادة تحت مخدر عام بسيط ويمكن للسيدة المغادرة في خلال عدة ساعات لتعود بعدها بيومين أو ثلاثة أيام لإعادة الأجنة وهذا لايحتاج إلى أي مخدر عام وتغادر السيدة في فتره من 3 -4 ساعات بعد ذلك.

سؤال "4":كم عدد البويضات المخصبة التي يتم إعادتها إلى الرحم؟

جواب: يعتمد عدد البويضات الملقحة التي يتم إعادتها إلى الرحم علي عدة عوامل أهمها سن المرأة ونوعية البويضات الملقحة، وفى العادة يتم إعادة 3-4 بويضات ملقحة (أجنة).

سؤال "5": هل يمكن ترجيح جنس الجنين باستخدام الإخصاب المساعد؟

جواب: هناك طريقتان يتم بهما ترجيح جنس الجنين باستخدام الإخصاب المساعد أولهما التلقيح المجهري مع فحص الأجنة وراثياً لتحديد نوعها قبل انغماسها بالرحم والطريقة الثانية فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة وعمل التلقيح المجهري.

سؤال "6": هل هناك علاقة بين أدوية تنشيط التبويض وحدوث أورام بالمبايض؟

جواب: لم تثبت أي دراسة وجود أي علاقة بين أدوية التنشيط وبين حدوث أورام المبايض وكذلك أورام الثدي.

سؤال "7": ما هو الحل عند حدوث فشل متكرر لعملية أطفال الأنابيب؟

جواب: هناك حلول مختلفة منها دراسة الجهاز المناعي لدى السيدة لمحاولة اكتشاف وجود الأجسام المناعية المضادة وهناك أيضاً المنظار الرحمي لدراسة تجويف الرحم وتشخيص وجود إلتهابات بطانة الرحم أو وجود زوائد لحمية تمنع انغماس الأجنة وإزالة أنابيب فالوب إذا كانت منتفخة وبها التهبات.

سؤال "8": ماهي التعليمات الواجب إتباعها بعد نقل الأجنة؟

جواب: بصفة عامة يجب الابتعاد عن المجهود العنيف وممارسة الرياضة وحمل الأشياء الثقيلة وكذلك تفادي الأكلات التي تؤدي إلى الإمساك والتوقف عن التدخين وأيضاً تفادي الجماع والأدوية عامةً بدون استشارة الطبيب.

سؤال "9": هل يمكن السفر بعد نقل الأجنة؟

جواب: بشكل عام يفضل عدم السفر فى الساعات الأولى بعد نقل الأجنة إلا لمسافات قريبة ويمكن استخدام السيارة أو وسيله نقل مريحه أما بالنسبة للطيران فيفضل أن يكون بعد 24 ساعة من نقل الأجنة.

سؤال "10": هل يحتاج سحب البويضات إلى عملية جراحية؟

جواب:بالقطع لا فإن سحب البويضات يتم عن طريق المهبل وباستخدام الموجات فوق الصوتية باستخدام إبرة رفيعة وذلك تحت تأثير مخدر عام وبدون أي تدخل جراحي .

سؤال "11": ما هو دور الليزر فى الإخصاب المساعد؟

جواب: يمكن استخدام الليزر في المناظير الجراحية وذلك لفك الاتصاقات داخل الحوض وكذلك لعلاج وجود بطانة الرحم خارجه أما في المختبر فيستخدم الليزر فى تشريط جدار البويضة الملقحة لمساعدتها على الإنغماس وكذلك في أخذ عينة من البويضة الملقحة في حالة فحص الأجنة قبل الانغماس.

سؤال "12": هل يمكن أن يحدث حمل طبيعي بعد الإخصاب المساعد؟

جواب: يمكن أن يحدث الحمل بشكل طبيعي في نسبة قليلة من السيدات بعد إجراء عملية الإخصاب المساعد إذا لم يكن السبب في العقم هو انسداد الأنابيب أو الضعف الشديد في الحيوانات المنوية وأغلب هذه الحالات تحدث في حالات العقم غير المعروفة السبب.

سؤال "13": هل تسبب عملية سحب البويضات أو نقل الأجنة ألماً شديداً؟

جواب: إن عملية سحب البويضات تتم تحت مخدر عام أو مهدئ قوي وتسبب ألماً بسيطاً فى بعض الحالات يمكن علاجه ببعض المسكنات البسيطة أما نقل الأجنة فهو لا يسبب أي ألم للسيدة.

سؤال "14": هل طفل الأنابيب طبيعي؟

جواب: طفل الأنابيب طفل طبيعي مئة بالمئة ولا يختلف عن طفل الإخصاب الطبيعي على الإطلاق لأن فترة التخصيب خارج الرحم لا تزيد عن يومين إلى خمسة أيام وبعد هذا يكون نمو الطفل بقية التسعة شهور تماماً كالطفل الطبيعي.

وقد أجريت الكثير من الدراسات والبحوث للمقارنة فوجد أنه ليس هناك أدنى اختلاف بينهما. وليس هناك أي احتمال لأي تشوهات إلا في إطار التشوهات العادية في اليد.

سؤال "15": ما هو سبب فشل عملية أطفال الأنابيب؟

جواب: أغلب الأزواج يلجأون إلى أطفال الأنابيب كأمل أخير حيث أنها جعلت من الحلم حقيقة. ففي السنوات الثلاثة الأخيرة أجريت في العالم أكثرمن 35 ألف تجربة لأطفال الأنابيب وكانت النتيجه70-80% من الأزواج نجحت معهم التجربة بعد تكرار أربع محاولات وكانت نسبة النجاح 60-65% بعد المحاولة الثالثة.

إن نسبة النجاح تقل كلما قلّ عدد البويضات المنقولة، فإذا نقلت أربعة أجنة فإن نسبة النجاح تصل إلى 40% وإذا نقلت ثلاث تصل النسبة إلى 35% وإذا نقل جنينين تصل النسبة إلى 25% أما إذا كان جنين واحد فإن النسبة تكون 17%. وهنا تظهر مشكلة وهي أنه كلما أدخلت أجنة أكثر إلى الرحم كانت نسبة النجاح أعلى. لكن نسبة حمل التوائم عالية أيضاً وتعدد الأجنة هذا قد يسبب بعض المضاعفات في فترة الحمل للأم والأجنة كازدياد نسبة فقدان الحمل (الإجهاض)، أو الولادة المبكرة، ولذا لا ننصح بإعادة أكثر من ثلاث أجنة أو اثنين في معظم المراكز، عدا بعض الاستثناءات مثل كون عمر المريضة تجاوز 40 عاماً وتعاني من مرض بطانة الرحم Endometriosis مثلاً. وقد تعرضت لستة محاولات سابقة ولم تنجح، فهنا يمكن إعادة أربعة أجنة حتى تكون هناك أمامها فرصة أكبر للحمل.

تتأثر الأجنة بنوعية البويضات ونوعية الحيوانات المنوية، ومن الممكن أن يُطلب من الزوج عينة أخرى من السائل المنوي إذا لم يتم حدوث الإخصاب وذلك لإعادة المحاولة.

كلما زاد عمر المرأة تكون نسبة النجاح عملية طفل الأنابيب أقل ويمكن أن يكون ذلك بسبب أن البويضات الأكبر عمراً تكون أقل قابلية للتلقيح.

تشوه الأجنة يكون بسبب تشوه الكروموسومات وهنا فإن الأجنة لا تلتصق بجدار الرحم وحتى تم ذلك ينتهي الحمل بالإجهاض.

البطانة الداخلية للرحم: حيث أنها تستجيب لهرمونات الجسم وتتهيأ تبعاً لذلك لاستقبال الحمل، ولكن في بعض الأحيان تكون ضعيفة بحيث يصعب التصاق الجنين بها.

سؤال "16 ": من هم الأزواج المناسبون للعلاج بطريقة طفل الأنابيب؟

جواب: الزوجة القادرة على إنتاج البويضات والزوج المنتج للحيوانات المنوية.

والسيدات اللواتي تكون قناتا فالوب لديهن مغلقة أو تالفة بحيث لا تسمح للحيوانات المنوية بالوصول للبويضة لإخصابها.

وتفيد هذه الطريقة الرجال الذين يعانون من العقم نتيجة نقص أو قلة حركة الحيوانات المنوية حيث توضع الحيوانات المنوية في مكانها الصحيح وفي أقل وقت ممكن ومع البويضة مباشرة.

والسيدات ما بين 35-40 عاماً لتمكنها من الحصول على طفل حيث تكون فترة التجربة أمامهن قصيرة الأمد.

وحالات العقم الغير معروفة السبب.

والسيدات المصابات بمرض البطانة الرحمية Endometriosis.

والرجال الذين تتولد لديهم أجسام مضادة للحيوان المنوي Antisperm Antibody.

سؤال "17": كم مرة يمكن فيها إعادة عملية أطفال الأنابيب؟

جواب: والجواب أنه ليس هناك عدد معين ولكن الضغط النفسي والاحباط الذي تشعر به السيدة عند فشل المحاولة الأولى يحتاج إلى 2-3 أشهر للراحة.

سؤال "18": ما هي نسب النجاح لعمليه أطفال الأنابيب؟

جواب: تبلغ نسبة نجاح أطفال الأنابيب بصورة عامة من 30- 40% وهى نسبه جيده جداً إذا أدركنا أن فرصة حدوث الحمل في الحياة الزوجية العادية وبين زوجين ليس لديهم أي مشاكل في الإنجاب ولديهم خصوبة عالية حوالي‏20%‏ لأن هناك سيدات تحمل في الشهر الثاني أو الثالث أو السادس يعد الزواج وهكذا...

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