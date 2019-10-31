اطلالة الهالوين 2019: ماكياج الساحرة ميدوزا

الشخصية الأسطورية اليونانية، Medusa هي واحدة من أكثر اطلالة الهالوين إثارة للاهتمام هذا العام. إذا كنت تبحث عن شيء مختلف ولكنه قابل للتحقيق، فإن فكرة هذا الماكياج رائعة! لجعل الاطلالة اكثر مصداقية، يمكنك عمل إكسسوار للشعر يشبه الأفعى.

الطريقة:

1. إعداد بشرتك بالكريم المغذي يليها البرايمر.

2. تطبيق كريم الأساس للحصول على قاعدة خالية من العيوب ثم وضع بودرة غير لامعة.

3. استخدام ظلالاً للخدود، ومزجها للخارج.

4. تطبيق ظل ذهبي ومزجه في منتصف الجبهة والجانبين ، ثم قم بتطبيق ظل أزرق غامق يتبعه ظل أخضر لامع على الزاوية الخارجية للعينين.

5. ضعي خطاً من الكحل الأسود على الجفن الداخلي.

6. لتعزيز المظهر قومي بإضافة الماسكارا السوداء.

7. أكملي المظهر بلون الشفاه الداكن لتكثيف المظهر.