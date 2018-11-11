اصنعيه بنفسك: مقوي الاظافر

وصفة طبيعية لاظافر قوية

يسبب أداء الأشغال اليدوية والأعمال المنزلية دون استعمال القفازات والتعرض مع أدوات التنظيف القوية إلى إتلاف الطبقات الخارجية للأظافر والاتصال الدائم مع الماء أيضًا كما أن طلاء الأظافر بشكل دائما يمنعها من التنفس ولا يسمح لها بالتنفس بالشكل المثالي كما أن قضم الأظافر باستمرار يشكل احدى السلوكات الضارة بصحة الأظافر.

ومن افضل العلاجات المنزلية لهذه المشكلة، استخدام زيت الزيتون، حيث يتميز زيت الزيتون بالعديد من الخصائص ويتم استخدامه على نطاق واسع لأغراض تجميلية متنوعة، ومن بين مزاياه العديدة نذكر فعاليته في تقوية الأظافر الهشة وسهلة التكسر، كل ما عليك فعله هو تجربة هذه الوصفة والتمتع بأظافر أنيقة ولمسة أنثوية ناعمة.

علاج الزيت والليمون



المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (14 جم).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (5 مل).

الطريقة:

نمزج زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء صغير.

نغسل اليدين جيدا خاصة الأظافر.

نطبق المزيج على كامل اليد.

دلكي يديك لبضع دقائق حتى نسمح للجلد بامتصاص جميع المكونات.