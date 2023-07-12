اعراض الحمل خارج الرحم عليك معرفتها

يُعرف الحمل خارج الرحم باسم الحمل الهاجر أو الحمل المنتبذ، وهو من حالات الحمل التي تنتشر بين النساء بنسبة قليلة تصل إلى 2% من المجموع الكلي لحالات الحمل، وفي هذا النوع من الحمل بعد نجاح عملية تخصيب البويضة تلتصق في أي مكان موجود خارج تجويف الرحم، وبعدها تبدأ اعراض الحمل خارج الرحم في الظهور، والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذا المقال.

اعراض الحمل خارج الرحم

إن عملية التعرف على أعراض الحمل عندما يحدث خارج تجويف الرحم ليست عملية سهلة، وتحتاج إلى متابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وسوف نذكر في السطور الآتية أعراض الحمل خارج الرحم الأكيدة والأولية:

من أول العلامات التي تدل على وجود حمل خارج الرحم الشعور بألم شديد في منطقة الحوض.

إحساس المرأة بألم شديد في منطقة البطن.

من الممكن أن يحدث نزيف خفيف من المهبل.

تزيد حركة الأمعاء وعدم الشعور بالراحة وخاصةً في منطقة الحوض، والتعرض للنزيف من قناة فالوب.

شعور المرأة الحامل بألم في منطقة الكتف تحديداً في منطقة التقاء الذراع مع الكتف.

حدوث نزيف شديد في المهبل Vagina.

تأخر موعد نزول الدورة الشهرية.

الإصابة بضعف عام في الجسم نتيجة النزيف، ومن الممكن حدوث حالة من الإغماء.

الشعور بآلام في الثدي والمنطقة المحيطة به.

تمزق قناة فالوب والسبب في ذلك هو زيادة حجم البويضة المخصبة.

من الممكن أن تتعرض المرأة الحامل إلى نزيف في منطقة البطن، وهذا يُشير إلى أن حياتها في خطر.

نبذة مختصرة عن الحمل خارج الرحم

بعد أن تعرفنا على أعراض حمل المواسير أو الحمل خارج الرحم، سوف نذكر فيما يلي بعد المعلومات الهامة عن الحمل الذي يحدث خارج تجويف الرحم، حيث أن الحمل الطبيعي يتم فيه التصاق البويضة ببطانة الرحم من الداخل وبعدها تتكون إلى جنين وتستقر في الرحم حتى يوم الولادة، وهذا عكس ما يحدث في حالة الحمل التي تحدث خارج تجويف الرحم.

الحمل خارج الرحم هو عبارة عن حدوث مشكلة في زرع خلية البويضة المخصبة، حيث تلتصق البويضة في منطقة ما خارج الرحم، والمشكلة أن هذه البويضة لا يمكن أن تعيش إلا فترة قصيرة وبعدها تموت، ومن أمثلة الأماكن التي تلتصق فيها البويضة المخصبة خارج الرحم ما يلي:

المبيض.

قناة فالوب.

تجويف البطن.

عنق الرحم.

هل يظهر الحمل خارج الرحم في تحليل الحمل المنزلي؟

إذا ظهرت على المرأة أعراض الحمل الخارجي وعند إجراء تحليل الحمل المنزلي أو فحص عينة من الدم في المختبر فيظهر وجود حمل، ولكن لا يمكن التعرف عن حدوث حمل خارج الرحم والكشف عنه إلا بطريقة واحدة فقط وهي الذهاب إلى طبيب النساء والتوليد وإجراء فحص بالسونار باستخدام الموجات الفوق صوتية، وفيها يتم ظهور صورة لمنطقة الحوض والرحم على الشاشة ووقتها يتم اكتشاف الحمل الهاجر.

والجدير بالذكر أن الحمل خارج الرحم يتطلب ضرورة الذهاب إلى الطبيب لمتابعة الحالة بشكل صحيح، ويوجد بعض النقاط الهامة التي من الممكن أن تكشف عن حدوث حمل خارج الرحم قبل الذهاب إلى الطبيب وهي كالآتي:

عند قياس نسبة هرمون الحمل الموجود في الدم في المختبر يكون أقل من نسبته في حالات الحمل الطبيعية.

يرتفع هرمون الحمل بشكل بطيء عن المعدل الطبيعي لارتفاعه في الحمل الطبيعي.

ما هي عوامل الخطر التي تزيد من فرص حدوث الحمل خارج الرحم؟

عند التأكد من حدوث حمل فإذا كان هذا الحمل من النوع المنبذ أو الهاجر فتبدأ علامات الحمل خارج الرحم في الظهور وحينها تقلق المرأة الحامل بشأن هذه الأعراض الخطيرة، وعند التأكد من أن الحمل موجود خارج تجويف الرحم فإنه يستمر فقط من 6 إلى 16 أسبوع من فترة الحمل، والسبب في ذلك تمزق التكوين الذي يتواجد فيه الجنين.

والجدير بالذكر أنه يوجد بعض الحالات التي تتعرض إلى الحمل خارج الرحم، وذلك لأسباب واضحة ومعروفة، ومن أهمها ما يلي:

معاناة المرأة من وجود اضطرابات في قناة فالوب.

حدوث حمل في السابق خارج الرحم.

معاناة المرأة الحامل من أمراض خاصة بالتهابات منطقة الحوض.

معاناة المرأة من تأخر الحمل بسبب وجود اضطرابات ومشاكل صحية في قناة فالوب.

ممارسة عادة التدخين يتسبب في حدوث الحمل خارج الرحم.

خضوع المرأة إلى عمليات جراحية في منطقة الحوض والرحم والبطن.

إذا كان عمر المرأة يزيد عن 35 سنة.

تناول الكثير من علاج الخصوبة مثل طفل الأنابيب.

وجود تشوهات خلقية في قناة فالوب.

التعرض لعمليات الإجهاض المتكررة.

حدوث حمل مع استخدام وسيلة منع الحمل وهي اللولب.

إذا كانت المرأة مصابة بأي مرض جنسي مثل الكلاميديا والسيلان.

إجراء عملية ربط الأنابيب.

يمكن حدوث عوارض الحمل خارج الرحم في الكثير من الحالات وليس من الضروري أن تتبع هذه العوارض عوامل خطر، فالكثير من النساء يتعرضن للحمل خارج الرحم بدون عوامل خطر واضحة ومعروفة.

هل الحمل خارج الرحم يظهر في السونار؟ ومتى يظهر؟

قد تظهر علامات الحمل خارج الرحم المبكرة التي تدل على حدوث هذا الحمل بشكل مؤكد، ولكن من الضروري التأكد وقتها من خلال السونار، والجدير بالذكر أن الحمل المنتبذ يظهر في تصوير الموجات الفوق صوتية على منطقة البطن فقط في الفترة التي تتراوح ما بين الأسبوع الخامس والأسبوع السابع من الحمل.

في بعض حالات الحمل خارج الرحم يتطلب الأمر الكشف باستخدام جهاز التصوير الموجات الفوق صوتية على منطقة المهبل، وذلك من أجل التأكد من أن الحمل موجود بالفعل خارج تجويف الرحم وتحديد موقعه بطريقة صحيحة ودقيقة.

وفي نهاية المقال عند ظهور بعضاً من اعراض الحمل خارج الرحم، فيجب على المرأة الذهاب إلى الطبيب وإجراء بعض الفحوصات من أجل التحقق من السبب الأساسي في ظهور هذه الأعراض، حيث أنها ليست واضحة بدرجة كافية أن يتم اكتشافها وتشخيصها بشكل سهل وبسيط، وبعدها تتلقى العلاج المناسب لحالتها حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى.