الدورة الشهرية عند الرجل.. أعراضها وعلاماتها

من أعراض أو علامات الدورة الشهرية عند للرجال هي الإكتئاب والحزن

الرجل تأتيه الدورة الشهرية كما تأتي المرأة والفارق الوحيد بين الرجل والمرأة هو فقط أنه تأتيه على شكل دورة عاطفية شهرية وليس دورة حيض شهرية.

أعراض وعلامات الدورة الشهرية عند الرجل:

من أعراض أو علامات الدورة الشهرية عند للرجال هي: الاكتئاب والحزن والتوتر والعصبية وبعض الرجال يشتكون من ألم في أسفل الظهر وألم في الركبة.

موعد شعور الرجال بأعراض الدورة الشهرية:

على عكس النساء، يشعر الرجال بهذه الأعراض فىي أي وقت، إذ أنها ليست ثابتة أو شهرية ولكنها تحدث في أي لحظة.

دراسات عن الدورة الشهرية عند الرجال:

أثبت علماء من بريطانيا أن 25 بالمئة من الرجال يتعرضون لأعراض "العادة الشهرية الرجالية" إذ يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها النساء قبيل بداية الطمث، كالنرفزة (العُصَابُ) والتعب والشعور بالجوع والتوتر النفسي واضطراب المزاج.

وقد احتل العُصَابُ المرتبة الأولى (56 بالمئة) والتعب (51 بالمئة) المرتبة الثانية وجاء الشعور بالجوع ثالثاً (47 بالمئة) واضطراب المزاج رابعاً (43 بالمئة).

بماذا تتعلق الدورة الشهرية عند الرجال:

الدورة الشهرية عند الرجال متعلقة بتقلب هرمون التيستيستيرون لديهم؛ وهذا الهرمون يؤثر في الأساس على كل سلوك الإنسان.

حين تأتي الدورة الشهرية للرجل؛ على الزوجة ألا تقوم بمطاردته والإلحاح عليه؛ لأن الرجل بطبعه يكون بحاجة إلى العزلة لكي يستعيد نفسيته.

على ماذا حثت السنة النبوية؟

و في هذا الشأن؛ تحث السنة النبوية وبعض رجال الدين على الصيام في أواسط الشهر القمري أي في أيام ( 14 و 15 و 16) من كل شهر؛ و يقولون إن الله قد سنّ الصيام لكي يتخلص الجسم من السوائل التي تتعرض للتمدد أيام يكون القمر بدرًا كما يتعرض البحر للتمدد والانقباض، حينها تتمدد السوائل في جسم الرجل والمرأة وتخلق ضغطًا عصبيًا، وبالصيام يتخلص الجسم من ضغط السوائل.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في ما يتعلق في هذا الأمر: "النساء ناقصات عقل ودين"؛ و هنا لم يقصد النبي أي معنى سيئ؛ بل قصد أنهن ناقصات عقل أيام حيضهن؛ حيث تأتيهن حالات نرفزة و عصبية زائدة، وناقصات دين أي أنه لا يجوز لهن الصوم والصلاة في فترة الحيض.

ومن جانب آخر؛ حين عرف الرجال عبر التاريخ أن المرأة أثناء الدورة الشهرية تكون ناقصة اجتماعياً؛ بدؤوا يشعرون بالتمايز والتفوق البيولوجي على النساء وطردوهن من المعابد والهياكل الدينية واحتلوا أمكانهن بغير رحمة.

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