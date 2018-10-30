أسباب الربو خلال فصل الشتاء، وأعراضه، والوقاية منه

على المريض الالتزام بأخذ البخاخ الأزرق

الطقس البارد يسبب زيادة أعراض الربو بسبب دخول الهواء البارد إلى الرئتين والذي يحرض نوبة الربو، بالإضافة إلى نزلات البرد والأنفلونزا التي تزيد الأمور سوءًا. سنقدم لكم في هذا المقال أبرز النصائح لتفادي تعكر الحالة الصحية لمرضى الربو والتي قد تصل حدّ الدخول إلى المستشفى.

أعراض الربو خلال فصل الشتاء:

- سعال أكثر من العادة.

- قصر في التنفس.

- الأزيز أثناء عملية التنفس.

- الشعور بضيق في الصدر.

- عدم القدرة على التلفظ بجمل كاملة.

الوقاية من الربو:

يمكن لمن يسيطرون على مرض الربو خلال فصل الشتاء أن يكونوا أكثر قدرة على مجابهة المخاطر الصحية والأعراض المزعجة المصاحبة للمرض، وذلك من خلال إجراء فحص منتظم لتطورات الحالة الصحية عند الطبيب المختص أو الحصول على خطة فردية للعلاج.

نصائح مفيدة للوقاية من أعراض الربو:

أشارت جمعية الربو في المملكة المتحدة إلى 5 نصائح مهمة يجب على مرضى الربو إتباعها للسيطرة على أعراض مرض الربو عند انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- تناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيب وبانتظام.

- إذا كان الشخص المصاب بالربو يعرف أن الهواء البارد قد يثير أعراض الربو عنده، يجب أن يقوم ببخة من بخاخ الربو مرة أو مرتين قبل الخروج من المنزل.

- على المريض الالتزام بأخذ البخاخ الأزرق أينما ذهب لإستعماله فور الإحساس بأي عارض مهما كان بسيط.

- ارتداء ملابس دافئة مع وشاح على الأنف والفم، حيث يساهم في تدفئة الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.

- في حال ممارسة الرياضة في الطقس البارد، حيث يجب الإحماء لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة مع استعمال البخاخ مرة أو مرتين قبل البدء في التمارين الرياضية.

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