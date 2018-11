يظهر سرطان الخصيتين لدى الرجال بعمر العشرين 20 و39 سنة

لسوء الحظ عدد من الرجال يهملون مراجعة الأطباء بصورة منتظمة، بالرغم من أن الفحص الروتينى مهم لكشف السرطان وأمراض أخرى فى مراحلها الأولى، حيث هناك عدة خيارات للعلاج وفرص أكثر للشفاء وبحسب رئيس الجمعية الطبية الأمريكية للسرطان فإن النساء عادة هن اللواتى يدفعن الرجال للفحص للكشف عن السرطان. أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها الرجال Early symptoms of cancer of the men ignored

ويوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الطب العام وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن هناك أعراضا لا يمكن تجاهلها عند الرجال والتى قد تنذر بتكون أورام داخل أجسام الرجال والأعراض هى:

1- كتلة فى الثدى:

لدى معظم الرجال هناك إمكانية وجود سرطان الثدى، بالرغم من أن هذا غير شائع ولكنه ممكن، لذا فإن أى كتلة جديدة فى الثدى لدى الرجال يجب أن تفحص من قبل الطبيب ومن أعراض سرطان الثدى لدى الرجال وتراجع الحلمة وأحمرار وتقشر الحلمة أو جلد الثدى ووجود إفرازات للحلمة.

2- ألم:

كلما تقدم الإنسان فى العمر، فإنه يشكو من الآم فى مناطق متعددة من الجسم ويمكن للألم أن يكون من الأعراض المبكرة لقسم من السرطانات، بالرغم من أن معظم الآلام ليست بسبب السرطان، أى نوع من الألم يستمر لمدة طويلة يجب استشارة الطبيب.

3- تغييرات فى الخصيتين:

يظهر سرطان الخصيتين لدى الرجال بعمر العشرين 20 و39 سنة قسم من الأطباء ينصح بفحص ذاتى كل شهر. أى تغيير فى حجم الخصيتين سواء كبر الحجم أو انكماشها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وإضافة إلى أن التورم أو الكتل يجب ألا تهمل وأيضا الشعور بالثقل فى الخصيتين قسم من سرطانات الخصية يمكن أن يحدث بسرعة لذلك يجب تشخيصها مبكرًا.

إن الطبيب سوف يفحص الخصيتين وإذا كان يشك بالسرطان فإن المريض يجب أن يخضع لتحاليل الدم والفحص بالأجهزة فوق الصوتية ويمكن أن يخضع لفحص Biopsy بأخذ عينة من الخصيتين للكشف عن السرطان .

4- تغييرات فى الغدد اللمفاوية:

إذا لاحظت وجود ورم أو تورم فى الغدد اللمفاوية تحت الإبط أو العنق أو أى مكان آخر فهذا السبب يدعو للقلق إدا كانت الغدد اللمفاوية تزداد بالحجم و لفترة أكثر من شهر فيجب استشارة الطبيب .

5- ارتفاع درجة حرارة الجسم:

إدا أصبحت درجة الحرارة مرتفعة، بدون تغير فهذا يمكن أن يكون مؤشرا للسرطان. وعادة إن ارتفاع الحرارة تحدث بعد أن يكون السرطان قد انتشر من المصدر وهاجم أجزاء أخرى من الجسم، ولكن يمكن أن يكون بسبب سرطان الدم و من الأفضل عدم إهمال الحمى الغير مفسرة.

6- فقدان الوزن مع عدم محاولة فقدانه:

فقدان الوزن غير المتوقع يمكن أن يكون مصدر قلق فمعظمنا لا يفقد وزنه بسهولة إذا فقد الشخص الوزن أكثر من 10 % من وزنه فى فترة قصيرة مثل أسابيع فمن الأفضل استشارة الطبيب.

7- آلام البطن والكآبة:

أى رجل يعانى من آلام فى البطن مع كآبة يجب أن يستشير الطبيب، حيث وصف الخبراء علاقة بين الكآبة وسرطان البنكرياس. ومن الأعراض الأخرى اليرقان أو تغيير فى لون الخروج وعادة إلى اللون الرصاصى.

8- الشعور بالتعب:

عارض غامض يمكن أن يشير إلى السرطان ولكن مشاكل أخرى يمكن أن تسبب الشعور بالتعب أيضًا مثل الحمى، ويمكن الشعور بالتعب أن يظهر بعد أن يكون السرطان قد انتشر، ولكن يمكن أن يحدث مبكرا فى سرطانات مثل سرطان الدم أو القولون أو المعدة.

إذا كنت تشعر بالتعب الشديد و الذى لا يتحسن بعد الراحة فيجب استشارة الطبيب.

9- السعال المستمر:

الذى يستمر أكثر من 4-3 أسابيع يجب ألا يهمل.

حيث يمكن أن يكون عارض للسرطان أو يمكن أن يكون مؤشرا لمشاكل أخرى مثل التهاب القصبات.

10- صعوبة فى البلع:

قسم من الرجال قد يعانى من صعوبة فى البلع ويعتاد العيش مع هذه المشكلة. ومع الوقت يقوم بتغيير طبيعة غذائهم إلى سوائل مثل الشوربات والحساء ولكن صعوبة البلع يمكن أن تكون علامة لسرطان الجهاز الهضمى مثل سرطان المرىء.

11- تغييرات فى الجلد:

تغيرات فى الشامات هى علامة معروفة لسرطان الجلد. إن النزيف المفاجىء من الجلد أو تقشر الجلد يمكن أن يكون سببًا لاستشارة الطبيب.

12- الدم:

ملاحظة الدم فى مكان لم تلاحظه قبل مثل خروج الدم عند السعال أو من الأمعاء أو البول.

و من الخطأ الإعتقاد بأن الدم فى الخروج هو بسبب البواسير لأنه قد يكون بسبب سرطان القولون.

13- تغيرات فى الفم:

إذا كنت من المدخنين فيجب ملاحظة وجود بقع بيضاء داخل الفم أو على اللسان. هذه التغيرات يمكن أن تتطور وتؤدى إلى سرطان الفم.

14- مشاكل الجهاز البولي:

كلما تقدم الرجل بالعمر كلما زادت مشاكل الجهاز البولى حيث تزداد الرغبة فى التبول، الشعور بضرورة إفراغ المثانة كليًا. و يجب استشارة الطبيب إذا أصبحت هذه الأعراض أسوأ.

ويبين دكتور وائل إلى أنه يجب إجراء الفحص لمعرفة حجم البروستات، حيث إنها تزداد فى الحجم كلما تقدم الرجل بالعمر مع إجراء فحوصات أخرى.

15- سوء الهضم:

معظم الرجال عند تقدمهم بالعمر يعتقدون بأن لديهم أزمة قلبية عندما يكون لديهم سوء هضم، ولكن سوء الهضم المستمر يمكن أن يشير إلى سرطان المرىء، الحنجرة أو المعدة.

