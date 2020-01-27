اعرف السبب الحقيقي وراء تحول شعرك إلى اللون الرمادي

يعد الشعر الرمادي واحدة من أكثر مشاكل الشعر التي يواجهها الكثيرون. في الماضي ، ذكرت الكثير من الدراسات أن الشعر الرمادي السابق لأوانه يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد ولكن لا يوجد دليل علمي لذلك. واليوم كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من جامعة هارفارد أن الضغط النفسي له صلة. يمكنه تنشيط الأعصاب التي تعد جزءًا من استجابة القتال أو الهروب.

لقد أثبتت هذه الصلة الآن أن الإجهاد يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في حدوث الشعر الرمادي. في الدراسة ، وضع الباحثون الفئران تحت العديد من عوامل الإجهاد ، والتي انتهت بشعر رمادي. بحث العلماء أيضا على هرمون الإجهاد الكورتيزول. وقد أجريت دراسة على بعض الفئران ، عن طريق إزالة الغدد الكظرية لوقف إنتاج الكورتيزول. حتى بعد هذه التجربة ، لوحظ أن الشعر أصبح رماديًا تحت الضغط. وخلصت الدراسة إلى أن التوتر يسبب تنشيط الأعصاب المتعاطفة ، مما يؤدي إلى الشيب .

عن طريق تنشيط الأعصاب ، يمكن أن يستنفد الإجهاد عدد الخلايا الجذعية الصباغية ، والتي توجد بصيلات الشعر. هذه الخلايا تحدد لون الشعر. عندما يكون إمداد هذه الخلايا منخفضًا ، يصبح الشعر رماديًا أو أبيضًا مع التقدم في العمر.