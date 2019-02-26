هذه الأغذية تساعد على النوم العميق!

تناول الخرشوف والكرات والبصل يساعد على الاسترخاء

فيما يُعد نبأ ساراً لمن يعانون من الأرق أو صعوبات في الاستغراق في النوم، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الخرشوف والكرات والبصل يساعد على الإسترخاء والخلود إلى النوم بسرعة وسهولة.

وأوضح الباحثون، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أن تلك الخضراوات تحتوي على كمية عالية من بكتيريا البريبايوتكس والألياف الغذائية التي تعد بمثابة غذاء للبكتيريا الجيدة للمعدة.

كما أثبتت الدراسة، التي قام بها فريق من العلماء الأميركيين، أيضاً أن الخرشوف والكراث والبصل تساعد جميعاً في إطلاق مواد تؤثر إيجاباً على صحة المخ وتعمل على التخلص من الخوف والقلق.

وأجريت الدراسة على مجموعة من ذكور الفئران لمدة 3 أسابيع وذلك بوضع بعضها على نظام غذائي شمل أطعمة غنية بالبريبايوتكس.

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