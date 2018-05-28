أشهر 20 مقولة للمؤلف واين داير

من اقوال واين داير الظروف لا تصنع الرجل لكنها تكتشفه

واين ولتر داير (مواليد 10 مايو 1940 في دترويت في ميشغان) هو مؤلف أمريكي ومحاضر مشهور. ظهر له في عام 1976 كتاب بيع منه أكثر من 30 مليون نسخة وهو أحد احسن الكتب التي عرفها التاريخ.

قضى واين داير معظم طفولته وسنوات مراهقته في ملجأ الأيتام. وبعدها حصل على درجة علمية من جامعه ولاية واين. عمل في تدريس علم الاستشارات النفسية في جامعة القديس جون في نيو يورك.

بعدها انصرف للكتابة في المجلات وإدارة عيادة استشارية خاصة. لكن محاضراته في الجامعة التي ركزت على التفكير الايجابي واثارة الحماس جذبت طلابا من كل مكان. قام بجولة في الولايات الأمريكية وعرض محاضراته الصوتية المسجلة وكتبه, وله فيلم باسم كتابه (النقلة).

من أشهر أقوال واين داير:

1. عندما تحكم على الأخرين فأنت لا تقيمهم ، لكنك تقيم نفسك!

2. غير من طريقة نظرك إلى الأمور ، وهذه الأمور سوف تتغير.

3. لا يمكن أن تكون وحيداً لو أحببت الشخص الذي أنت وحيد معه!

4. عندما يكون لديك الخيار بين أمرين، قم باختيار ما يجلب لك السلام.

5. سمعتك بأيدي الناس ولا يمكنك التحكم فيها، ما تستطيع التحكم به هو شخصيتك.

6. الظروف لا تصنع الرجل لكنها تكتشفه.

7. لا تعتبر عالقاً حتى تريد أنت ذلك.

8. أطفالك يرون ما تقوم به و ليس ما تقوله لهم.

9. ابدأ برؤية نفسك روحاً في جسد لا جسد بروح.

10. اذهب لحلمك الآن ، فالمستقبل غير مضمون لأحد.

11. أنت غير مطالب لتكون أفضل من أي شخص أخر ، أنت مطالب بأن تكون أفضل مما اعتدت أن تكون عليه.

12. لا تستطيع دوماً التحكم بما يجري خارجك ، لكنك تستطيع أن تتحكم بما يدور في داخلك.

13. جنة الأرض موجودة بداخلك

14. أنا واقعي ، لذلك أتوقع المعجزات.

15. لا توجد طريق للسعادة ، السعادة هو الطريق.

16. عندما ترقص لا يكون هدفك الوصول إلى مكان ما في ساحة الرقص ، لكنك تحرص على الاستمتاع بكل خطوة .. "

17. يتم معاملتك في الحياة بالطريقة التي علمت الناس أن يعاملوك فيها.

18. أعلى درجات الجهل أن ترفض أمراً لا تعرف عنه أي شيء.

19. قيمة الذات تأتي من شيء واحد ، أن تعتقد أنك إنسان ذو قيمة.

20. حياتنا مجموع خياراتنا.

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