4 نصائح للتغلب على اكتئاب الحمل

تعد أعشاب الزعفران الطبيعية من أبرز المشروبات الفعالة في التخلص من الاكتئاب

الاكتئاب شعور سيء للغاية ويشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرأة وصحة الجنين لأن المرأة الحامل تصاب بسرعة الانفعال والغضب والشعور بحالة من التوتر والعصبية، بالإضافة للشعور بالأرق و اضطرابات النوم مع الشعور بالتعب والإجهاد الشديد وهذه من أهم مسببات الاكتئاب خلال الحمل. يسبب الاكتئاب للمرأة الحامل الشعور بالكبت والتوتر والقلق الدائم والخوف من المسؤولية ويصطحب معه حالات بكاء شديدة دون سبب مع الشعور بالضيق والحزن.

هذه النصائح سوف تساعد على التخفيف من هذا الشعور السيء:

تناولي مشروب الزعفران

تعد أعشاب الزعفران الطبيعية من أبرز المشروبات الفعالة في التخلص من الاكتئاب الذي يحدث للمرأة خلال فترة حملها لأنه يقاوم حالات التوتر والضغط العصبي بالإضافة لرائحته العطرية التي بمجرد ان تستنشقها المرأة الحامل تشعر بحالة نفسية رائعة. يعمل على تحسين المزاج ويعالج الالتهابات الناتجة عن خلايا المخ. مشروب الزعفران يساهم في تهدئة الجهاز العصبي الذي يفرز بعض الهرمونات المسببة للاكتئاب أثناء الحمل بسبب تغيرات الهرمونات التي تحدث في الجسم. يساعد على استرخاء النفس ورفع المعنويات وإزالة التوتر الذي يصيب عضلات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

احصلي على قدر كافي من النوم

النوم الجيد أيضًا من أهم الإرشادات التي يمكنكِ اتباعها عندما تشعرين بحالة الاكتئاب الشديدة لأن قلة النوم الجيد وحالات الأرق الحادة من أهم مسببات الإصابة باكتئاب الحمل. لذلك، انتظمي سيدتي الحامل على النوم بقدر كافي وبساعات أعمق لكي تسمحي لجسدك بالاسترخاء والراحة والهدوء التام وبالتالي يتخلص الجسم من الشعور بالتعب والإرهاق المسبب لحالات الاكتئاب المزمنة أثناء فترة الحمل. عندما تستيقظي في الصباح احرصي على الجلوس يوميًا في البلكون لكي تتعرضي لضوء النهار الطبيعي ولكي تستنشقي الهواء الطلق والمريح للنفس وللهدوء.

تناولي اللوز

احرصي على تناول حبات اللوز التي تعد من أفضل انواع المكسرات الغذائية للحد من حالات الاكتئاب الحاد الذي تشعرين به خلال فترة حملكِ وذلك لأن حبات اللوز تحتوي على نسبة عالية من احماض الأوميغا 3. تعتبر أيضًا من أهم المكملات الغذائية المفيدة للحامل والتي تساهم في تعزيز الجهاز العصبي وتقوم بمعالجة للالتهابات الخلوية التي تسبب انهيار ودمار خلايا المخ داخل الجهاز العصبي. ليس هذا فقط، بل تقوم مكسرات اللوز بتحسين الحالة المزاجية للحامل و تجعلها في أحسن حالاتها وتقاوم القلق والتوتر المصاحب لحالات الاكتئاب التي تصاب بها المرأة الحامل.

ممارسة الرياضة والفضفضة

حاولي بقدر الإمكان أن تتحدثي مع أقرب الناس إليكِ أو مع أصدقائك وأسرتك ولا تستسلمي للاكتئاب والانعزال والوحدة. اطلبي الدعم والمساندة النفسية من زوجك وتحدثي معه عن كل ما يدور بخاطرك وعن كل ما تشعرين به لكي يحدث ارتياح للنفس وللأعصاب لأن التحدث والفضفضة مع شخص تثقين به سوف يسهل عليك شهور الحمل وخاصة حالات الاكتئاب التي تشعرين بها. يمكنك أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بعد استشارة طبيبك الخاص فهذه من أكثر الوسائل العلاجية والسحرية للتغلب على الشعور بالاكتئاب الذي يحدث للمرأة أثناء فترة الحمل. الرياضة تخفف من حدة الإكتئاب وتقلل من الشعور بالقلق والتوتر وتمنح الجسم الراحة والاسترخاء والهدوء النفسي.