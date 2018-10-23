الموز يسهل هضمه يساعد على امتصاص السوائل في الأمعاء

الإسهال هو إخراج البُراز إمّا على الشّكل السّائل أو لمرّات عديدة، وله نوعان: الإسهال الحادّ يكون بالتبرّز لثلاث مرّات أو أكثر خلال فترة لا تزيد عن 14 يوماً، أمّا النّوع المُزمن فيكون عند مُعاناة المريض من الإسهال لمدّة تزيد عن ذلك.

ولا يعتبر الإسهال مرضاً، بل هو عَرَض يُصاحِب الإصابة بحالات مرضيّة عدّة، ولذلك يوجد العديد من الأمور التي تؤخَذ بعين الاعتبار لتحديد السّبب الكامن وراء الإصابة به؛ كخصائص البُراز من لون وكثافة وحجم، وكذلك إذا ما صاحبه أعراض أخرى كالاستفراغ والغثيان وألم البطن.

ويجب الاستفسار عن الوجبات الأخيرة التي تناولها الطّفل، أو إذا ما تعرّض لحيوانات أليفة، أو تناول مُضادّات حيويّة مُعيّنة، أو تمّ إدخاله إلى المستشفى مُؤخّراً، أو عانى من نقصٍ في المناعة. وعلى الرّغم من كون الإسهال شائع الحدوث إلّا أنّ خطورته محدودة، وتكمن تلك الخطورة في التسبّب بإصابة الطّفل بحالة الجفاف، ممّا يؤدّي إلى اضطراب توازن الماء والأملاح في جسمه. وعلى كل حال يجب التّعرف على أسباب الإسهال وعلاجه بالشّكل المناسب لتلافي أيّة خطورة على حياة الطّفل، وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي الأم 8 أطعمة ينصح بتناولها عند إصابة طفلك بالإسهال:

- الموز: يسهل هضمه غني بالبكتين pectin (وهي ألياف تساعد على امتصاص السوائل في الأمعاء، ومن ثم تحريك البراز بسهولة)، والإنولين (ألياف تساعد على نمو البكتيريا النافعة «بروبيوتيكس» في الأمعاء).

- التوت: المجفف، أو مغلي التوت المجفف المطحون لمدَّة 10 دقائق. يحتوي على مادَّة قابضة للأنسجة، وتقلل من الالتهاب وإفراز السوائل والمخاط، كما يحتوي على ألياف البكتين.

- عصير التفاح: مصدر جيِّد للبكتين مثل الموز، إلا أنَّ نسبة الألياف العالية في التفاح الخام تجعله صعب الهضم؛ لذا فإنَّ تسويته تجعله سهل الهضم ويسمح لجسمك بالاستفادة من البكتين والسكر والمغذيات الأخرى التي يحتوي عليها.

- الأرز الأبيض والبطاطس المهروسة؛ لأنَّها سهلة الهضم لاحتوائها على قليل من الألياف، لكن من دون إضافة زبد عليها؛ لاحتوائه على دهون عالية ما قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص.

- التوست الأبيض والبقسماط: الحبوب الكاملة هي الأفضل في الطبيعي، لكن عند الإسهال فإنَّ إزالة القشرة الخارجيَّة يجعل هضمها أسهل.

- الزبادي؛ لأنَّه يحتوي على بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.

- الدجاج المطهي على البخار: مصدر بروتين سهل الهضم.

- مشروبات الأعشاب، حيث لها مفعول مهدئ، خاصة مشروب النعناع؛ إذ يقلل التقلصات والغازات، والكاموميل الذي يشارك النعناع في تقليل التقلصات، بالإضافة إلى تقليل التهاب الأمعاء.

- وتنصح دكتورة شيماء بإعطاء الطفل سوائل أكثر من المعتاد:

لو كان عمره أقل من 6 أشهر: الرضاعة أكثر + محلول معالجة الجفاف.

لو عمره أكثر من 6 أشهر: الرضاعة + محلول معالجة الجفاف + سوائل أخرى مثل الشوربة وماء الأرز وعصير التفاح المنزلي.

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أطعمة ينصح بتجنبها أثناء الإسهال:

ـ منتجات الألبان: يقلل الإسهال من إنزيم اللاكتاز الذي يحتاجه الجسم لهضم اللاكتوز (السكر الموجود في منتجات الألبان، الذي إن لم يهضم يسبب الغازات والانتفاخ والغثيان والإسهال.

ـ التفاح الخام «غير المعصور».

ـ الأطعمة الغنيَّة بالدهون، أو المقليَّة أو الكريميَّة، فهي تسبب المغص.

ـ الحبوب الكاملة.

ـ الأطعمة التي تحتوي على محليات صناعيَّة؛ حيث تؤدي إلى تفاقم الإسهال والغازات والانتفاخات.

ـ الأطعمة التي تتسبب في الغازات: مثل الفاصوليا، والبروكلي، والكرنب، والقرنبيط، والبصل، والبازلاء.

ـ المشروبات الغازيَّة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ـ الأطعمة التي تحتوي على ألياف كالبطيخ والكنتالوب والخس.

متى تزورين الطبيب إذا أصيب طفلك بالإسهال:

ـ إذا استمر الإسهال أكثر من 3 أيام رغم العلاج.

ـ إذا كان الطفل عطشان جداً.

ـ أصبحت عيناه غائرتين.

ـ ارتفعت درجة حرارته.

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