الآيس كريم النيتروجيني ومخاطرها على الصحة

في الآونة الأخيرة زاد إقبال الكثير من الأشخاص على تناول الآيس كريم النيتروجيني الذي لاقى رواجًا كبيرًا، دون الاهتمام بمخاطره على الصحة العامة للجسم.

النيتروجين عبارة عن غاز موجود في الهواء الجوي، يتم استخدامه في الصناعة في صورته السائلة عديمة اللون والرائحة كمادة كيميائية درجة حرارتها منخفضة جدًا، وبالتالي يتم استخدامه في الصناعات الغذائية من خلال ملامسة النيتروجين السائل للعبوة المحتوية على المادة الغذائية من الخارج.

ويصنف النيتروجين من الكيماويات الباردة للغاية، وهو عديم اللون والرائحة وغير قابل للاشتعال، ويستخدم في بعض المجالات الطبية، كالقضاء على الخلايا السرطانية، وهو ما يعرف بالعلاج بالتبريد.

أضرار الآيس كريم النيتروجيني

- ثقب المعدة أو انفجارها.

- التهابات شديدة بالحلق واللسان.

- التهابات مؤلمة بالأسنان.

- الصداع.

- غثيان، بسبب الدخان المتطاير منه.

وتناول جزء صغير من النيتروجين السائل، يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، ومنها:

1- ثقب المعدة أو انفجارها.

2- التهابات شديدة بالحلق واللسان.

3- التهابات مؤلمة بالأسنان.

4- الصداع.

5- الغثيان.





طريقة تحضير الأيس كريم النيتروجيني

يتم تصنيعه بدمج الحليب والقشطة الثقيلة والفانيليا والسكر، وإغراقهم في النتروجين المسال بحذرٍ شديد، حتى لا تتعرض اليد لمخاطر الحرق.

وفي تصريح وضح فيه الدكتور "أمير سليمان" استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن أضرار الآيس كريم النيتروجيني للأطفال:

- يسبب آلام اللثة والأسنان.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- يسبب القرح الجلدية إذا تم ملامسته للجلد.

- يتسبب في المشكلات الصدرية مثل صعوبة التنفس.

- ثقب المعدة أو انفجارها.

- وإذا لم يتم معالجة الطفل بسرعة يتسبب في الوفاة.