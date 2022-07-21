مواليد هذه الأبراج الأربعة لا يصلحون للزواج، بل يمكنهم أن يكونوا أحبة أو محبين فحسب، وفيما يلي أسباب عدم صلاحيتهم للزواج:

من هي الأبراج التي لن تكون مستعدة للزواج يومًا؟

برج الحمل

يضع هؤلاء الأشخاص قواعد ومعايير معينة لحياتهم، فهم يتمتعون بشخصية متطلبة ترفض التنازل نهائيا، ما يجعل من الصعب عليك إقناعهم بآرائك، كما يمكنهم التخلي بسهولة عن أي شيء لا يتماشى مع معاييرهم.

برج الجوزاء

ودودون واجتماعيون للغاية، وحياتهم الشخصية ستدهشك وتجذبك إليهم، ولكن عندما يتحول الوضع إلى علاقة أكثر جدية، فإنه لا يمكنك الاعتماد عليهم؛ فهم يحبون استقلاليتهم وحريتهم كثيرًا، ولن يتخلوا عنها بسهولة، فالزواج ليس لهم.

برج القوس

.يحب هؤلاء الأشخاص حريتهم، ويفضلون في كثير من الأحيان قضاء وقتهم والخروج مع أصدقائهم أكثر من أحبابهم، لذا إذا فكرت في علاقة جدية معهم ربما يهربون منك.

برج الدلو

لا يستطيع هؤلاء الناس إظهار مشاعرهم، وخاصة في العلاقات طويلة الأجل، ففي البداية ستجدين لديهم مشاعر عميقة جدا، ولكن بعد فترة من الوقت ستختفي هذه المشاعر ويستعاض عنها بالصمت. إنهم يحبون الحفاظ على مشاعرهم معبأة في زجاجات، وهو أمر ليس جيدا في الزواج، لأنها علاقة تحتاج إلى التواصل الجيد في الأفكار والرغبات والعواطف على حد سواء.

قد يعجبك أيضاً:

4 أبراج يحالفهم الحظ ويجمعون الثروة

تعرف على نصفك الثاني من خلال توافق الأبراج بينكما

أبراج لن تمل الجلوس معها "متعة وتشويق في سرد حكاياتهم"