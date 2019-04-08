أبرزها السرطان.. هذه هي أكثر الأبراج حساسية

برج السرطان عندما يتعرض إلى هجوم، ينزعج ويتضايق مثل الأطفال

لا يوجد شخص مثالي، ولكل منا مستوى مختلف من الحساسية، وفي حين يوجد أشخاص لا يتأثرون بأي شيء، هناك آخرين حساسين للغاية يتأثرون من أبسط الأمور، وهذا الأمر يرتبط إلى حد كبير بالأبراج، وهنا يكمن السؤال، ما هي أكثر الأبراج حساسية.

من خلال مجلة "أستروفيم"، يكشف الخبراء فيما يلي عن أكثر 5 أبراج حساسة:

السرطان

يحتل السرطان المركز الأول في الحساسية، فعندما يتعرض إلى هجوم، ينزعج ويتضايق مثل الأطفال، وعندما تتأجج الأجواء وتزداد المشادات حدة، لا يجب ترك السرطان وحده، حيث يصبح سجينًا لأفكاره وحساسيته الشديدة، كما أنه للحصول على غفران السرطان، يفضل إظهار بعض الحب والاهتمام له.

الحوت

عندما تتأذى مشاعر برج الحوت، يلجأ إلى الشكوى والبكاء، وأفضل طريقة لإرضائه أو تصحيح الأمور معه، هي عدم التخلي عنه عندما يكون في تلك الحالة، حتى إذا تطلب ذلك البقاء معه في صمت.

العقرب

العقرب غامض، وعندما ينجرح يحاول إخفاء مشاعره ودفنها داخله، ولكنه قد يثور فجأة إذا تم الضغط عليه، فإذا واجهت مشكلة مع العقرب، يجب الانتباه جدا للغة جسدك عند التعامل معه، مع الحرص على تهدئته لتجنب غضبه.

الأسد

على الرغم من أنه حساسًا للغاية، إلا أن لسان برج الأسد هو سلاحه عندما يتعرض لهجوم، حيث تصبح كلماته سليطة ومزعجة للانتقام ممن أزعجه وتلقينه درسًا قاسيًا.

الحمل

برج الحمل حساس للغاية، ومندفع ويسهل استفزازه، وعند تعرضه لأي موقف مزعج أو حتى لا يتفق معه الآخرين في الرأي، يكون الحمل مباشرًا في مواجهته لأي شخص يزعجه.

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