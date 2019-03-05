كيف تصلح الأحذية الضيقة؟

هل حدث وان اشتريت زوجا من الأحذية اعجبتك في المحل لتجد بأنها أصبحت ضيقة في المنزل؟ كلنا وقعنا في هذا الخطأ. يقول الخبراء بأن الأحذية عادة ما تصبح أوسع مع مرور الوقت والاستعمال، ولكن البعض قد يسبب مشاكل مزعجة ومؤلمة.

أولا يجب ان تتجنب شراء أي حذاء ضيق وتجرب الأحذية المرنة التي تتسع مع الوقت. ثانيا اذا وقعت في الخطأ، فلا تحزن، يمكنك استخدام بعض التقنيات الخاصة التي من شأنها زيادة اتساع الحذاء بالعرض وليس الطول، لذلك اشتري مقاس قدمك دائما لان الأحذية لا يمكن شدها بالطول ولكن يمكن زيادة حجمها بالعرض فقط.

استخدم مجفف الشعر

اول خدعة يمكنك الاستفادة منها هي بارتداء زوجين من الجوارب السميكة قبل وضع الحذاء، الآن قم بتسليط الهواء الساخن لمدة 30 ثانية على الحذاء. حرك الهواء على كامل الحذاء وتجنب الافراط في التسخين حتى لا تحرق الجلد.

الفريرز

ضع ماء في كيس محكم الاغلاق وضعه داخل الحذاء الجديد، الآن ضع الحذاء في الفريزر بعد تغليفه بكيس نايلون. اتركه حتى تتجمد الماء ثم اخرجه لمدة 20 دقيقة. كرر العملية حتى يصبح الحذاء أكثر مرونة واتساعا.

أداة توسعة الأحذية

هل سمعت باداة توسعة الأحذية، الان يمكنك شراء واحدة واستعمالها في البيت، اتبع إرشادات الاستخدام للحصول على حذاء متسعة ومريح.

اذا اصبت باي بجرح أو حرق جلدي من حذاء جديد، لا تهمله قم بغسله جيدا ثم تجفيفه وتعقيمه ثم ضع لاصق طبي عليه لمنع الالتهاب.