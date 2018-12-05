أهم الأخطاء الشائعة عند تزيين المنزل في الكريسماس

البساطة أفضل دائما

مع اقتراب موسم الأعياد تبدأ العديد من العائلات بتزيين منازلها لاستقبال العيد، وبالرغم من وجود ثوابت أساسية لديكور الكريسماس الا ان بعض الأشخاص قد يقومون بارتكاب بعض الأخطاء الشائعة التي تجعل غرفهم تبدو مكتظة. دعونا نتحدث عن هذه الأخطاء:

عدم وجود خطة للديكور. نعم، انت بحاجة الى خطة قبل البدء بتصميم ديكور الكريسماس الخاص بك. تحديد اللون، والنمط والفكرة العامة أمر أساسي، الشجرة هي دائما مركز الأنظار، يليه قصة الميلاد، ثم الزينة التقليدية.

الافراط في الزينة. اتبعي مبدأ "القليل أفضل"، كلما اكثرت من زينة الشجرة (الاشرطة والاجراس)، كلما اصبح الشكل غير مريح، اذا كنت ستعتمدين الشجر الطبيعي فيفضل استخدام الاغصان الخضراء على الموائد الجانبية مثلا من دون الافراط في الزينة (الأشرطة الملونة، الاجراس، الكرات الملونة، التوت).

استخدام الزينة القديمة والجديدة معا. حسنا، نعلم كم يمكن أن تكون بعض أصناف الزينة مكلفة، ولكن الخلط غير المناسب للزينة يمكن أن يجعل الفكرة العامة عائمة وعدم واضحة مما يشتت الديكور، اعتمدي الزينة التي ترغبين في عرضها واتركي الباقي في العلب.

الابهار المبالغ به. نحن نعلم ان الالوان المعدنية مبهرة ولكن الكثير من اللون الذهبي أو الفضي يمكن أن يسبب ازعاجا بصريا، كما قلنا سابقا اعتمدي لونا أو أسلوبا أو فكرة واستخدمي القليل من كل شيء.