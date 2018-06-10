تعلمي طريقة جديدة لطبخ الأرز لحرق المزيد من الدهون

طبخ الأرز بطريقة معينة يمكن أن يحرق المزيد من الدهون

وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يتناول الفرد الامريكي في المتوسط أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم فائضة عن حاجته. الناس في الولايات المتحدة الأمريكية يأكلون طعاماً بنسبة 100٪ أكثر مما يحتاجون . وهذا يعادل شطيرة من ستيك اللحم في اليوم .

ولكن سودهير جيمس من كلية العلوم الكيميائية في سريلانكا وجد الحل لخفض السعرات الحرارية الإضافية عن طريقة تغيير طريقة الطبخ فقط، والتي ينبغي أن تقلل من امتصاص السعرات الحرارية حوالي 50-60 %. من المثير للاهتمام أن جيمس وجد طريقة لطبخ الأرز بطريقة يصبح مقاوما بها للنشا مما يمنع امتصاص النشا أو السكر إلى مجرى الدم.

المكون السري هو زيت جوز الهند.

كيفية تحضيره:

أنت بحاجة الى إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الى الماء المغلي. بعد ذلك يضاف نصف كوب من الأرز بمجرد أن يذوب الزيت. ثم عليك ترك الأرز لينضج على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. نوصي بطبخ الارز لمدة 20-25 دقيقة بدلا من ذلك. في النهاية ، يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

هذه هي الطريقة من شأنها زيادة محتوى النشا المقاوم بنسبة تصل إلى 10 مرات!