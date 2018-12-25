الأسود والذهبي لمائدة احتفالات رأس السنة 1 من 2

افكار لمائدة احتفالات رأس السنة 2 من 2

كل عام وأنتم بخير، لم يتبقى الا القليل من الأيام قبل الاحتفال بقدوم العام الجديد، فهل انتم مستعدون لاستقبال العائلة والأصدقاء؟

تتميز احتفالات رأس السنة بأنها تجمع كل افراد العائلة معاً، لذلك لا بد من الاعداد المسبق حتى تكون صور الحفل مناسبة لكل منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لخبراء اتيكيت المائدة، الوان الموضة لهذا الموسم هي الأسود والذهبي، فالأسود رمز الاستقرار والمثالية بينما يرمز اللون الذهبي الى الفخامة والترف.

ونحن بدورنا ننصحك باستخدام هذان اللونان لمائدتك عند استقبال العام الجديد.

تعالوا نتصفح بعض الأفكار والصور.. شاركونا صور مائدتكم.