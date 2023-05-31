ترغب كثير من السيدات في معرفة ما هي الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول وخاصة إذا كانت هذه هي تجربة الحمل الأولى للمرأة، حيث تعد فترة الحمل من ألذ وأصعب الفترات التي يمكن أن تمر بها امرأة في حياتها، فالأمر هنا لا يتعلق بحالتها الصحية فحسب، بل يتعلق بصغيرها المنتظر الذي تخشى فقده أو إصابته بأي ضرر.

وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يحذر تناولها في الثلث الأول من فترة الحمل وخاصة الشهر الأول منه لأن احتمالات الإجهاض في هذا الشهر تكون كبيرة للغاية، وحرصاً منا على سلامة جنينك وإتمام رحلة حملك بسلام سنوفر لك عزيزتي في هذا المقال الكثير من المعلومات الهامة التي يهمكم معرفتها حول الأكلات التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول، فتابعوا.

الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول

تنتظر كافة السيدات المتزوجات على أحر من الجمر ذلك اليوم الذي تبشر فيه بوجود جنيناً يوشك أن ينبض داخل رحمها معلناً أنه لم يعد يفصلها عن تحقيق حلم الأمومة سوى أشهر قليلة، وعادة ما يزداد حرص المرأة في فترة حملها على صحتها وصحة جنينها وخاصة في الأشهر الأولى حيث يكون الجنين أكثر عرضة للمخاطر، ويعد أنواع الأطعمة التي تتناولها المرأة الحامل هي العامل الأكثر تأثيراً على جودة صحتها وصحة طفلها، لذا يزداد بحث السيدات الحوامل عن الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول والتي سنوفرها لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال بشيء من التفصيل فتابعوا.

1- البيض النيء

يعد تناول البيض النيء أو غير المطهو بشكل جيد من أهم الأمور التي تضر بصحة الحامل وجنينها وتعرض حملها للإجهاض، فالأطعمة غير المطهوة جيداً تعرض الحامل لخطر الإصابة بمشكلة تسمم الغذاء، وخاصة الأطعمة التي يكون البيض النيء جزء أساسي من مكوناتها مثل المايونيز وأنواع معينة من المثلجات والحلويات، لذا تنصح الحامل بطهو البيض جيداً والتحقق من صلابة الصفار والبياض قبل تناوله لتجنب التعرض لهذه المشكلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعراض الإصابة بتسمم جرثومة السالمونيلا تتمثل في الإسهال والحمى والقيء وتشنجات المعدة والغثيان، وينتج عن تناول البيض النيء أيضاً حدوث تقلصات في الرحم قد ينتج عنها ولادة مبكرة وقد يصل الأمر إلى موت الجنين.

2- الحليب غير المبستر ومنتجاته

يرى الأطباء والمتخصصين أن الحليب غير المبستر وغيره من منتجات الألبان غير المبسترة من الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل، فالحليب الخام يحتوي على جرثومة السالمونيلا لذا قد يتسبب تناوله في إصابة الحامل بالتسمم الغذائي وبالتالي يعرضها لفقدان جنينها، وينصح الأطباء السيدات بتجنب تناول كل الأطعمة التي يدخل الحليب غير المبستر في مكوناتها مثل الجبن البري والجبن الفيتا ويمكن قراءة الملصق المسجل على المنتج قبل تناوله لمعرفة إذا كان الحليب غير المبستر أحد مكوناته أم لا.

3- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق

يعد عنصر الزئبق الموجود بكثرة في مياه المحيطات والبحار من أكثر المواد سمية وخطر، لذا تمنع الحامل تماماً من تناول أي من أنواع الأسماك التي تحتوي على عنصر الزئبق وخاصة في الشهور الأولى من حملها كي لا يصل الأمر إلى الإجهاض وفقدانها لجنينها، كما قد يتسبب تناول الأسماك التي تحتوي على عنصر الزئبق مثل سمك التونة، وسمك الماكريل، وسمك أبو سيف، وسمك القرش في حدوث مشكلات صحية أخرى للجنين مثل حدوث مشكلات بالجهاز العصبي، ومشكلات في الكليتين بالإضافة إلى مشكلات في عملية النمو، أما الأسماك الصحية التي ينصح الأطباء الحامل بتناولها فتتمثل في سمك الأنشوجة وسمك البلطي وسمك القد، وسمك السالمون، وسمك الحدوق.

4- المأكولات البحرية النيئة والمدخنة

تعد المأكولات البحرية النيئة والمدخنة من أهم الأكلات التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول لذا تمنع المرأة الحامل تماما من تناولها للحفاظ على جنينها، حيث تتلوث الأسماك البحرية المبردة والمدخنة ببكتيريا الليستيريا التي تلعب دور واضح في حدوث انقباضات في الرحم وفقدان الجنين، كما يرى المتخصصين أيضاً أنه من الضروري للحامل أن تمنع تماماً عن تناول الأسماك النيئة مثل المحار والسوشي كي لا تتعرض الأم للإصابة بعدوى طفيلية أو فيروسية وأحياناً تنتقل العدوى إلى جنينها مسببة إجهاضه.

5- الكبد الحيواني

يعد كبد الحيوانات من أهم الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل رغم احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، وذلك لوجود احتمالية عالية لاحتواء الكبد على سموم إذا كان الحيوان مصاب.

6- البطاطس التي بها براعم خضراء

لا يفضل للمرأة الحامل تناول البطاطس التي تحتوي على براعم خضراء وذلك لوجود مادة السولانين السامة بها الأمر الذي يضر بصحة الأم والجنين.

7- الصبار

لا تنصح الحامل وخاصة في الفترة الأولى من حملها بتناول أي من الأطعمة أو العصائر التي يدخل الصبار في مكوناتها، وذلك لأنه من الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول وذلك لأنه فعال في الغاية في تحفيز حدوث تقلصات الرحم وبالتالي تتعرض الحامل إلى النزيف وفقدان طفلها.

8- البابايا

تمنع الحامل تماماً وخاصة في الثلث الأول من حملها بالامتناع عن تناول البابايا وخاصة الخضراء لاحتوائها على مادة محفزة لتقلصات الرحم وبالتالي حدوث الإجهاض.

9- الكافيين

ينصح الأطباء والمتخصصين السيدات الحوامل بتقليل كمية الكافيين التي يتم تناولها بحيث لا تتخطى 200 مج من الكافيين، ويشمل ذلك الكاكاو والشاي والقهوة والمشروبات الغازية، حيث ينتج عن المبالغة في تناول هذه المشروبات في فترة الحمل تعرض الحامل إلى إجهاض جنينها، كما يمكن أن يصاب الجنين بأي من الأمراض المزمنة.

10- الأناناس

أثبتت الأبحاث العلمية أن فاكهة الأناناس من الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل لذا ينصح بتجنب المرأة الحامل لتناوله خلال فترة حملها وخاصة في الثلث الأول من الحمل، وذلك لإحتوائه على مادة البروميلين التي لها دور فعال في تليين عنق الرحم وبهذا تتعرض الأم إلى حدوث في الرحم والنزيف الأمر الذي قد يصل في نهايته إلى فقدان الحمل.

11- اللحوم غبر الناضجة والمصنعة

تمنع الحامل من تناول أي من أنواع اللحوم المصنعة وغير المطهوة جيداً مثل اللانشون والبسطرمة وذلك لأنها من أنواع الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا التي تتسبب في إجهاض الجنين.

12- التمر

يعد التمر من أشهر أنواع الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل لذا يحذر على الحامل تناوله في الشهور الأولى من حملها، وذلك لغناه بمجموعة من المعادن والعناصر الغذائية الفعالة في تحفيز نشاط الرحم بشكل كبير الأمر الذي قد يتسبب في تعرض الحامل لخطر الإجهاض.

13- الأطعمة الغنية بالأملاح

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مثل المخللات من الأطعمة التي تسبب خطورة على صحة الحامل وحياة جنينها وخاصة في بداية الحمل فقد يتسبب تناول الأطعمة المالحة في إصابة الحامل بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عنه موت الجنين.

14- بعض أنواع الأعشاب

هناك أنواع معينة من الأعشاب الذي يمثل الإسراف في تناولها في فترة الحمل خطراً على صحة الحامل وعلى حياة الجنين مثل البقدونس والزعتر والنعناع وذلك لفاعليتها في زيارة نشاط الرحم وبالتالي زيادة احتمالية حدوث إجهاض.

نصائح للوقاية من الإجهاض

في سياق عرض أنواع الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل دعونا نوفر لكم أيضاً نصائح للحامل في الشهر الأول لتجنب الإجهاض فهناك مجموعة من النصائح الهامة التي يساعد التزام الحامل بتنفيذها في الثلث الأول من حملها على حمايتها من التعرض للإجهاض، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي ذكره:

الحصول على ما يكفي احتياجاتها من الراحة والنوم لمدة لا تقل عن 9 ساعات خلال اليوم.

الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية أو التي تسبب إجهاض الجنين وموته واستبدالها بالأطعمة الصحية التي تفيد الحامل والجنين.

التوقف عن ممارسة العادات غير الصحية مثل التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم والحذر من ممارسة الرياضة المجهدة والصعبة.

تنظيف المنطقة المهبلية بواسطة الماء الفاتر بشكل يومي لتجنب الإصابة بعدوى.

المتابعة بشكل دوري مع طبيب النساء واستشارته قبل تناول أي نوع من الأدوية.

وهنا نكون قد وصلنا عزيزاتي إلي ختام هذا المقال بعد أن عرضنا لكن أنواع الأطعمة التي تسبب الإجهاض في الشهر الأول من الحمل وقد أوضحنا لكن خطورة تناول كل نوع من هذه الأطعمة، كما قدمنا لكن أيضا بعض النصائح التي يساعد الالتزام بها خلال رحلة الحمل في الحفاظ على الجنين وحمايته من خطر الإجهاض والولادة المبكرة، نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكن ووجدتن فيه ما يفيدكن وأن تكتمل فترة الحمل بسلام وبعناق مولود سليم ومعافى من أي مرض.