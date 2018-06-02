ما هي الأطعمة المسموحة والممنوعة في الـ Detox؟

تعمل أعضاؤنا الأساسية وهي الرئتين،الكلى، الكبد، الأمعاء دون توقف لازالة هذه السموم ولكننا نعود ونتعرض لها في اليوم التالي. وتصبح هذه الأعضاء يوماً بعد يوم متعبة وغير قادرة على القيام بمهامها الأساسية بشكل كامل ومن هنا تأتي أهمية الدتوكس.

الطريقة المثلى والمعلومات المعروفة إجمالاً للقيام بها هي التوقف فيها عن أكل:

* جميع المأكولات المصنّعة

* اللحوم الحمراء والدجاج

* الشوكولا

* القهوة والمشروبات الغازية

* الملح والسكر

وداعاً للريجيم القاسي... الماء وسيلة للرشاقة والصحة!

العناصر الأساسية في الـdetox

•الماء يسهل عملية الهضم والامتصاص وحركة الأمعاء، كما أنه يحمل المواد السامة في الجسم ويتخلص منها عن طريق البول.

•الشاي الأخضر يعمل على:

تقوية المناعة

طرد الأغذية السامة من الجسم

ضبط معدل ضغط الدم المرتفع

تجديد خلايا الجسم

تفادي الأمراض مثل الرشح

•أهم أنواع الخضار

تمد الجسم بالمعادن مثل الحديد والماغنسيوم والكالسيوم.

تمدَ الجسم بالفيتامينات مثل فيتامين أ(A) ،ج (C), أسيد الفوليك.

وهي مجموعة قليلة في دهونها ومصدر هام للألياف

مثل الخضار الورقية الخضراء والخضار الملونة مثل: الملفوف ، الخس ، النعنع ، البقدونس ، السبانخ الجزر ، البندورة الخ..

•أهم أنواع الفاكهة

تمدَ هذه المجموعة الجسم بكميَة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف

يجب تناول أنواع مختلفة من الفاكهة للحصول على مختلف الفيتامينات والمعادن

يحتوي البرتقال ، الفراولة ، المنغا ، الأناناس ، العنب ، الكيوي ، الخوخ الخ.. على فيتامبن (C) و هو مضاد للأكسدة مفيد للصحة.

يحتوي الموز والبرتقال على البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم

هل أنت بحاجة الى حمية ديتوكس؟

المأكولات الممنوعة والمسموحة:

المأكولات الممنوعة هي...

المشروبات الغازية

الكحول

الكافيين

القمح

الحليب ومشتقاته إلا تلك التي تحتوي على Probiotics مثل اللّبن

الشوكولا

السكر

 اللحوم/الدجاج

الأطعمة المصنّعة

المأكولات المسموحة:

خضار وفاكهة

 ماء

 الشاي والأعشاب

السمك

الرز ، البطاطا

مأكولات غير مصنّعة كالحبوب والمكسرات النية

تلعب مضادات الأكسدة دورا مهما كذلك في حمية الدتوكس وهي التي تحمي أجسامنا من الجزيئات الحرة أو Free Radicals. هي مواد تسبّب ضرر و التأكسد للخلايا في الجسم ما يؤدي الى العديد من الأمراض مثل السكري والجلطات والسرطان.

أهم مصادرها: التوابل، الزنجبيل، عصير الأناناس، الملفوف، الكيوي، البروكولي، البندورة، التين، الفاصوليا الحمراء والتفاح الأحمر الخ..

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