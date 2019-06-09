أفضل الأطعمة المناسبة لك ولجنين في أولى مراحل حملك

عند إدراك المرأة الحامل بأنها في مراحلها الأولى للحمل، و خاصة أول ثلاثة أشهر, تختلط مشاعرها بين الخوف و الإثارة، فيزداد إهتمامها بنفسها، وبطريقة تغذيتها، و بأسلوب حياتها، لذلك ينصح المرأة الحامل في هذه المراحل بالذات، بالتعرف على المزيد عن النظام الغذائي الخاص بها، و الذي يمكن أن يجنبها من مشاكل الحمل الشائعة، كالغثيان، و الإرهاق، و التعب، ومن هذه الأطعمة التي تفيد الحامل وطفلها في الثلاث أشهر الأولى من الحمل:

حبوب الإفطار:

يعتبر حمض الفوليك و فيتامين ب12 من أكثر الأشياء الضرورية للمرأة الحامل، بحيث تعمل على تجميع الدم، وتساعد في نضوج خلايا الدم الحمراء، فأي نقص في حمض الفوليك قد يؤدي إلى عيوب خلقية في الجنين،, مثل التشوهات في الجمجمة، أو العمود الفقري, لذلك ينصح الأطباء المرأة الحامل بإتباع نظام غذائي غني بحمض الفوليك, خلال الأشهر الثلاثة الأولى, عن طريق تناول حبوب الإفطار أو الحبوب المدعمة،التي تحتوي على 400 ملغ من حمض الفوليك في كل وعاء، ولضمان الحصول على الكمية المناسبة من الحمض، ينصح بتناول أطعمة إضافية، تحتوي على 200 ملغ منه، مثل الهليون، و البازيلاء السوداء.

الفول و العدس المجفف:

يتطور الطفل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، بشكل سريع، فتحتاج الأم في هذه الفترة إلى تناول الطعام الغني بالبروتين، لضمان نمو الطفل بشكل جيد، بحيث تحتاج إلى 10 غرامات إضافية كل يوم من البروتين خلال الثلاىثة أشهر, ليبلغ متوسط ما تحتاجه إلى 60 غرام من البروتينات الموجودة في النظام الغذائي, و يعتبر الفول و العدس من الأطعمة الغنية بالبروتين, بحيث يحتوي على 15 غرام منه, لذلك ينصح المرأة الحامل بتناوله , و جعله كوجبة رئيسية في نظامها الغذائي, عن طريق وضعه على السلطة, أو غليه, أو سلقه.

الحليب:

يجب تناول الكثير من الحليب خلال فترة الحمل، لمساعدة أعضاء الطفل على النمو و التطور، و بسبب زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم من الطعام، أكثر من الأوقات العادية، يوصي الخبراء المرأة الحامل بتناول ما يقارب 1000 ملغ من الكالسيوم في اليوم، حيث ينصح بشرب كوبين من الحليب الخالي من الدسم، أو قليل الدهون، للحصول على 30 بالمئة من احتياجات الجسم من الكالسيوم.

الموز:

يحتاج جسم المرأة الحامل و خاصة في الأشهر الأولى من الحمل, إلى الكثير من البوتاسيوم, الذي يساعد في التقليل من أعراض التعب, و الغثيان، نتيجة التغيرات التي يمر بها جسمها, للتكيف مع نمو الطفل بداخلها, لذلك يوصي الخبراء الحامل بتناول موزة واحدة كل يوم على الأقل، للحفاظ على نفس قوية و صحية، و لمحاربة الغثيان، و خاصة عند تناولها على معدة خالية.

السلمون:

يعمل تناول الدهون أو الاحماض الدهنية غير المشبعة, مثل أوميغا 3, على تطوير أجهزة الطفل, و نموها, و يساعد في التغلب على على عوامل التعب الناشئ عن الحمل، كما و يعمل على تعزيز نمو الجهاز العصبي عن الطفل, لذلك يعتبر سمك السلمون مصدرا غنيا بهذه الأحماض، التي ينصح بتناولها من أجل تطوير أدمغة الأطفال, ويوصى بعدم الإكثار منها لاحتواءها على الزئبق، الذي قد يضر بالجسم.

البيض:

يعد تناول البيض، من أفضل الأطعمة التي تعزز وجود فيتامين الكولين في الجسم، و هو نوع من أنواع فيتامين ب، الذي يحتاجه دماغ الجنين، و ينمي من ذاكرته، و يكون متواجد في االصفار عادة، لذلك ينصح الأم الحامل بتناول حبة واحدة من البيض المسلوق يوميا.

اللبن:

من المصادر الممتازة للزنك، فهي تساعد في نمو خلايا وأنسجة الطفل، و إصلاح الأنسجة التالفة، كما يعتبر المسؤول عن تكوين الحمض النووي للطفل، لذلك ينصح بتناول اللبن, لإحتواءها على بكتيريا البروبيوتيك، التي لديها ميزة قوية للنساء الحوامل، بحيث تسهل عملية الهضم، وتعزز من جهاز المناعة لديها، كما و يحتوي اللبن على الكالسيوم الضروري لنمو عظام الأطفال بشكل سليم.

اللحوم الخالية من الدهون:

يعاني جسم المرأة الحامل من التعب و الإرهاق خلال الأشهر الثلاثة من الحمل، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد،والتي تشمل اللحوم الخالية من الدهون، حيث يمكن استيعابها عن طريق الجسم بسهولة، فعندما يقل منسوب الحديد في الجسم، فإنه يزيد من تعرض الجسم للتعب.

البرتقال:

تمنع المرأة الحامل من تناول الأدوية عند تعرضها لنزلات البرد، أو الإنفلونزا، خلال الأشهر الأولى من الحمل، لذلك فهي بحاجة إلى كميات هائلة من فيتامين ج، الذي يزيد من حصانة جسمها، و يقوي مناعتها،عن طريق تناول البرتقال، الذي يقلل من المضاعفات الخطيرة التي قد تتعرض لها الحامل، مثل الإلتهاب الرئوي، و إلتهاب الشعب الهوائية.

الثوم:

يساعد تناول الثوم في التقليل من إرتفاع ضغط الدم الذي قد تتعرض له المرأة الحامل، كما و يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل، حيث ينصح بتناوله لتجنب هذه الآثار الصحية الخطيرة في فترة الحمل, عن طريق إضافته على الأطعمة كالبيتزا، و البيض المخفوق،وبعض الأطعمة الخفيفة.

اللوز:

يحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، كالبوتاسيوم، و الألياف، و فيتامين ه، و البروتين، حيث تعمل الألياف على معالجة الإمساك، و يساعد فيتامين ه في المحافظة على جسم الطفل صحيا، و كما تساعد في التقليل من خطر الإصابة بالربو و الحساسية لدى الأطفال، لذلك ينصح بتناول 10-20 حبة لوز يوميا.

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