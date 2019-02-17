تعرف على الأطعمة المقوية للأعصاب

يعتبر الجهاز العصبي أحد أهم الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان، وهو قابل للتأثر بالكثير من العوامل الخارجية التي تضعف من قدرته على أداء مهامه على أكمل وجه. ولكن يمكنك عن طريق تناول بعض الاطعمة المقوية للاعصاب حماية الجهاز العصبي والدماغ وتعزيز وظائفه.

الأطعمة المقوية للأعصاب:

البيض: يتضمن ضمن تركيبته الفيتامين ب ومادة الكولين وهما عنصران ضروريان لتقوية الجهاز العصبي والدماغ على حد السواء.

الكبد: مصدر طبيعي للفيتامينات ب6 و ب12 وهي مفيدة في تصنيع الموصلات العصبية و تقويتها، هذا إلى جانب حمض الفوليك الذي يعزز من وظائف الجهاز العصبي.

السمك: يحتوي السمك على اختلاف أنواعه وخاصة التونا والسلمون على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 و6 وهي أحماض ضرورية لنمو الخلايا العصبية وتعزيز قدرتها على نقل الإشارات العصبية للعضلات.

الخس: من الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامين ب، الفيتامينE، المغنسيوم و الكالسيوم وهي عناصر غائية تساعد على مفيد تهدئة و الأعصاب تقويتها.

التمر: يساعد في تحسين أداء الدماغ وتقوية الجهاز العصبي بفضل السكريات سريعة الامتصاص والفيتامين ب.

الموز: يعد الموز من أهم أنواع الثمار التي تعمل على تقوية الأعصاب وتهدئتها بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الفيتامين ب6 و ب12 حمض التربتوفان الأميني الذي يساعد في إنتاج السيروتونين الذي يعد نوع من أنواع النواقل العصبية الأحادية.

الفراولة: تمتاز بقدرتها على الحد من تدهور وظائف الجهاز العصبي والدماغ من خلال حماية الأنسجة من التلف بفضل عنصر اليود الذي يعزز من سير الإشارات العصبية في العصبونات.

الكيوي : من أهم الأطعمة المقوية للأعصاب غني بالبوتاسيوم المفيد لصحة الجهاز العصبين بالإضافة إلى مادة السيروتونين المهدئة لاضطرابات الجهاز العصبي.

طرق أخرى لتقوية الأعصاب:

الروائح العطرية: تتضمن الروائح الطبيعية جزئيات عطرية لها القدرة على تهدئة الأعصاب ومنح الاسترخاء للجسم والعقل. يمكنك اعتماد رائحة الخزامى أو خشب الصندل أو زيت الليمون من خلال وضع قطرات غيرة في قطنة واستنشاقها. يمكنك أيضا إضافة قطرات من الزيت المفضل لمياه الاستحمام للحصول على الراحة النفسية والاسترخاء.

اليوغا: تساعد رياضة اليوغا بشكل خاص على تهدئة الأعصاب وتقويتها من خلال طرد التوتر والقلق، تهدئة الفكر، تحسين القدرات الذهنية وتحقيق التوازن النفسي. ننصحك سيدتي بممارسة بعض تمارين اليوغا مرتين في الأسبوع على الأقل وبشكل منتظم لتجنب التعرض للضغط الذي يعد أحد مسببات تلف الأعصاب.

التدليك: يعتبر التدليك من أحدث الطرق التي تحارب التوتر والقلق، كما يعزز الشعور بالاسترخاء والراحة مما يفيد في التخلص من الضغوطات. يمكنك سيدتي القيام بتدليك للظهر، الرقبة، الساقين والقدمين.