الأكزيما الدهنية...أسبابه وطرق علاجه

الأكزيما الدهنية هو مرض جلدي مزمن يصيب سطح الجلد ويظهر على شكل قشور دقيقة

تعاني بعض الفتيات، في سن المراهقة، من عرض جلدي يعتبر حساساً وتخجل من الحديث عنه حتى لأمها، وهو وجود بعض القشور والإحمرار في منطقة تحت الثديين. يعتبر هذا العرض بداية لمرض جلدي يعرف بالأكزيما الدهنية، عن أسبابه وطرق علاجه يتحدث الدكتور شوقي الغريب أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية فيقول:

الأكزيما الدهنية هو مرض جلدي مزمن يصيب سطح الجلد ويظهر على شكل قشور دقيقة بفروة الرأس والحواجب والرموش وحول الأنف والشفاه والأذن والصدر وتحت الإبط وتحت الصدر لدى الإناث وحول الصرة ومنطقة الفخذين.

والغريب أن المرض يصيب الفتيات في سن المراهقة بسبب نشاط الغدد الدهنية وزيادة الوزن، حيث تشكو البنات في هذه السن من الحكة بين الفخذين وتحت الثديين في منطقة احتكاك حمالة الصدر مع الجلد، ويعتبر الأمر مزعجاً للغاية ومحرجاً أيضاً لأنه يسبب الهرش التلقائي.

ومن أسباب زيادة أعراض المرض هو القلق النفسي والأرق حيث يزيد الحالة سوءاً.

العلاج:

لا يوجد علاجاً شافياً للمرض، ولكن هناك عدة نصائح يمكن تقديمها منها الإستحمام ثلاث مرات أسبوعياً، وغسل الرأس بصفة مستمرة للتخلص من القشرة، واستخدام الشامبوهات التي تحتوي على مواد مثل السليينوم، أو بيربيثدون الزنك، كذلك دهانات القطران ودهانات الكورتيزون كما أن استخدام مادة "الكيتوكونازول بنسبة 2%" تعطي نتائج ممتازة، ويلاحظ أن المرض يعتبر موسمياً حيث تزول الطبقة القشرية التي تغطي الجلد في الشتاء خاصة.

• البدينات أكثر عرضة للمرض

• استخدام حمالة الصدر غير المناسبة

• عدم الإستحمام اليومي تفاقم المشكلة وتجعل جلدك عرضة لأمراض أخرى.