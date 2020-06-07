الألم المتكرر خلف الأذن: الأسباب، الأعراض، العلاج

يوجد أسباب كثيرة لحدوث الألم المتكرر خلف الأذن ويُشير الصداع خلف الأذن إلى أي ألم ينشأ في تلك المنطقة المُحددة من الرأس، على الرغم من أن الصداع نفسه شائع جداً، إلا أن الصداع الذي يحدث حصرياً خلف الأذن غير شائع إلى حد ما.

ويمكن أن يكون لهذا النوع من آلام الصداع عدّة أسباب والتي تبدأ من إصابة الأعصاب إلى مشاكل الأسنان،وفي هذا المقال نقدم لكم الألم المتكرر خلف الأذن الأسباب والأعراض والعلاج.

أسباب حدوث الألم المتكرر خلف الأذن:

1- الألم العصبي القذالي:

يمكن أن يُسبب الألم العصبي القذالي ألماً خلف الأذنين، بل يعتبر أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للصداع خلف الأذن هو حالة تسمى الألم العصبي القذالي، ويحدث الألم العصبي القذالي عندما تُصاب أو تلتهب الأعصاب القذالية، أو الأعصاب التي تمتد من أعلى الحبل الشوكي حتى فروة الرأس.

غالباً ما يظن الناس أن الألم الحاد خلف الأذن هو نتيجة الصداع النصفي أو أنواع أخرى من الصداع، إذ يمكن أن تكون الأعراض متشابهة، ويصف الأشخاص الذين يعانون من الألم العصبي القذالي الألم المُزمن بأنه كالثقب مع وجود خفقان، كما يصفونه بأنه مُشابه للشعور بتلقي صدمة كهربائية في الأماكن التالية: الرقبة العليا، مؤخرة الرأس، خلف الأذنين.

2- التهاب الخشاء:

التهاب الخشاء هو عدوى في عظم الخشاء، وهو العظم الذي يقع خلف الأذن مباشرة، هذه العدوى أكثر شيوعاً في الأطفال من البالغين وتستجيب بشكل عام للعلاج دون مضاعفات.

يتسبب التهاب الخشاء في حدوث صداع خلف الأذن بالإضافة إلى الحمى، والإفرازات من الأذن، والشعور بالتعب، وفقدان السمع في الأذن المُصابة.

3- اضطرابات المفصل الفكي الصدغي:

يمكن أن تُسبب اضطرابات المفصل الفكي الصدغي آلاماً خلف الأذن، وعادةً ما يكون مصحوباً بألم في الفك، المفصل الصدغي الفكي هو مفصل متحرك يصل عظام الفك بالجمجمة، ويمكن أن يصبح مُلتهباً ومؤلماً.

في حين أن معظم الأشخاص المصابين بالتهاب المفصل الفكي الصدغي يشعرون بالألم في الفك وخلف الأذن، فقد يعاني الآخرون من صداع خلف الأذن، ويمكن أن تعود اضطرابات المفصل الفكي الصدغي إلى: الضغط العصبي، طحن الأسنان، التهاب المفاصل، أي إصابة أخرى مُباشرة.

4- مشاكل الأسنان:

يمكن أن تسبب مشاكل الفم والأسنان ألماً خلف الأذن، فمن الممكن تماماً أن يكون ألم الصداع خلف أذنك ناتجاً عن أسنان مُصابة أو بها خراج، أو أي مشكلة أخرى في الأسنان. سيكون طبيب الأسنان الخاص بك قادراً على تحديد المشكلة عند الفحص.

قد تتضمن علامات مشاكل الأسنان رائحة الفم الكريهة أو ألم اللثة أو صعوبة المضغ.

أعراض الألم خلف الأذن:

قد يسبب الألم العصبي القذالي ألماً شديداً في مؤخرة الرأس أو أعلى الرقبة، في كثير من الأحيان، يمكن أن يبدأ الألم في الرقبة ويأخذ طريقه إلى مؤخرة الرأس، الألم العرضي في هذه الحالة يكون بمثابة صدمة كهربائية في مؤخرة الرأس أو الرقبة.

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المفصل الفكي الصدغي بضيق الفك والألم بالإضافة إلى صداع خلف الأذن، تشمل الأعراض الإضافية التي قد يُعاني منها الأشخاص الذين يُعانون من الصداع خلف الأذن ما يلي:

ألم في أحد جانبي الرأس أو كليهما، حساسية للضوء، ألم شديد، وحرق، وخفقان، ألم خلف العينين، ألم عند مُحاولة تحريك الرقبة.

علاج الألم المتكرر خلف الأذن:

1- علاج الألم العصبي القذالي:

يمكن علاج الألم العصبي القذالي باستخدام مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات. قد تكون أدوية الأعصاب المحلية ومرخيات العضلات مفيدة أيضاً.

بما أن الألم العصبي القذالي ناتج عن مشاكل في رقبتك، حاول تجنب إبقاء رأسك ورقبتك في نفس الوضع لفترة طويلة. إذا كنت تستخدم أثناء عملك كمبيوتر محمول أو جهاز محمول باليد، فحاول تغيير الوضعية من وقت للآخر.

قد تساعد العلاجات التكميلية أيضاً. والتي تشمل: العلاج الحراري لرقبتك، التدليك، العلاج الطبيعي وممارسة الرياضة، الاسترخاء والتأمل.

2- علاج التهاب الخشاء:

عادة ما يتم علاج التهاب الخشاء بالمضادات الحيوية. إذا كانت العدوى شديدة بما فيه الكفاية، فقد تتلقى المضادات الحيوية عن طريق الوريد. قد تتطلب الحالات الشديدة جدًا إزالة جزء من عظم الخشاء، المعروف باسم استئصال الخشاء.

3- علاج اضطراب المفصل الفكي الصدغي:

هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في علاج اضطراب المفصل الفكي الصدغي، بما في ذلك: مسكنات الألم أو مضادات الالتهابات أو مرخيات العضلات، إزالة سائل المفاصل والمعروف باسم بزل المفصل، وقد تشمل العلاجات التكميلية ما يلي: العلاج بالإبر، تقنيات التأمل والاسترخاء.

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