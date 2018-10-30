5 نصائح لتحمي طفلك من الأمراض المعدية في المدرسة

اطلبي منه عدم استخدام أدوات أصدقائه الشخصية

الأطفال هم أكثر عرضة للمرض عن غيرهم، خاصة الأمراض المعدية التي قد تصيبهم مع قدوم العام الدراسي الجديد، والتي تشكو الأمهات من إصابة أطفالهن بها، كنزلات البرد والإنفلوانزا وبعض الأمراض البكتيرية والفيروسية، وبعض الأمراض الجلدية، والتي تنتقل عن طريق اختلاطهم بزملائهم في الفصول، ونتيجة تبادل الأدوات الدراسية بينهم، وأحيانًا لسوء نظام التهوية بالفصل.

ولكي تحافظي على طفلك من هذه الأمراض وتجعليه أقل عرضة لها من غيره وليبقى بصحة جيدة في المدرسة يجب الحذر في بعض الأمور :



1- اطلبي من طفلك الحرص على غسل يديه بعد أي عمل يقوم به مثل اللعب أو الأكل أو الكتابة .

2- ضعى في حقيبته معقم اليدين واطلبي منه أن يستخدمه في حال لم يستطع غسل يديه، لإنه يحد كثيراً من انتشار الأمراض بين الطلاب .

3- اطلبي منه عدم استخدام أدوات أصدقائه الشخصية، أو التشارك معهم في أدواته.

4- عوديه على وضع المنديل على أنفه عند العطس .

5- اطلبي منه عدم الاقتراب من أي طالب أو شخص مريض وخاصة بمرض معدي.

أمراض تأتي عن طريق العادات الخاطئة

التيتانوس:

وهو يأتي عن طريق تعرض الطفل للجروح أثناء اللعب، ومن أعراضه التشنجات والتقلصات العضلية المؤلمة، ومن الممكن الوقاية منه عن طريق أخذ الحقنة الواقية باستشارة طبية.

التهابات اللوزتين:

وهو أكثر ما يصيب الطفل في سن المدرسة نتيجة العادات الخاطئة، مثل تناول المشروبات الساخنة أو الباردة بدرجة عالية، أو ارتداء ملابس ثقيلة ثم التعرض عند خلعها للهواء.

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