6 أمراض منقولة من الحيوانات الأليفة...احذريها!

احذري من تربية الحيوانات الأليفة!

هل أنت من محبي الحيوانات الأليفة وتربي واحداً في منزلك، إذاً عليك الانتباه والحذر لأنّه وفق موقع الـ everydayhealth قد تنقل لك أياً من الأمراض التالية:

1. القوباء الحلقية من القطط والكلاب: هو مرض جلدي سببه فطريات تعاني منها الكلاب أو القطط وهي تؤدي إلى جفاف البشرة، طفح جلدي دائري أحمر اللون أو بقعة صلعاء في الشعر. بعض الحيوانات، خصوصاً القطط منهم، لا تظهر عليها أيّ عوارض للـ ringworm. إنّما يمكنك التقاط هذا المرض الجلدي فور احتكاكك بحيوان مصاب به، أو بمنشفته أو بأيّ من أغراضه. في حال إصابتك بهذا المرض، بإمكانك استخدام مرهم مضاد للفطريات، ولكن في حال كانت الإصابة بليغة، سيعمد الطبيب إلى وصف عقار مضاد للفطريات يؤخذ من طريق الفم. أمّا لتفادي الإصابة بالقوباء الحلقية، فعليك أن تغسل يديك مباشرة بعد لمس الحيوان، هذا بحسب غريغ نيلسون الحائز على ديبلوم من المجلس الأميركي لممارسة الطب البيطري وموظف في الـ Central Veterinary Associates في Valley Stream بنيويورك.

2. Roundworms: معظم الكلاب والقطط ولدوا مع الديدان، ممّا يفسّر سبب ضرورة إجراء الفحوصات لهم دائماً ومعالجتهم. بإمكان بيض الدود أن يبقى على قيد الحياة لمدّة شهر في مكان رطب كالرمل والتراب حيث يقضي الحيوان حاجته. إن لمست هذه التربة ثم تناولت الأكل من دون أن تغسل يديك فأنت معرّض للإصابة بهذه الديدان. وفي حالات نادرة جداً، قد تظهر على الفرد المصاب بها عوارض التهاب العين، القلب، الرئتين. إنّ الـ Visceral toxocariasis المرض الذي ينجم عن الديدان، يتمّ معالجته عبر الأدوية المضادة للطفيليات.

3. Lymphocytic Choriomeningitis أو اللمفاوي المشيمي من الهامستر: ينقل هذا المرض عبر القوارض. فإن تعرّضت يوماً لبول، روث، nesting materials لدى القوارض المصابة، قد تصاب بالـ Lymphocytic Choriomeningitis وتظهر تالياً عليك عوارض الرشح. في الحالات الشديدة قد يؤدي ذلك إلى التهاب الدماغ، ممّا يستدعي الدخول إلى المستشفى. والالتهاب لدى الحوامل قد يصيب كذلك الجنين، ممّا قد يسبب له تخلّفاً عقلياً. لتفادي هذا المرض، اغسل يديك بعد لمس الهامستر.

4. Avian Tuberculosis أو السلّ من الطيور: قد تحمل الطيور مرض السل من دون أن تظهر عليها ايّ عوارض. ولكن، إن حدث وانتقل هذا المرض في الهواء فقد يصيب رئتي الإنسان. ويصعب الشفاء من هذا المرض المقاوم للأدوية المضادة للالتهابات. لتجنّب الإصابة به اغسل يديك دائماً.

5. Cat-Scratch Disease من القطط المصابة بالبراغيث: إن كانت قطتك مصابة بالبراغيث وقامت بخدشك، فقد تصاب ببكتيريا تدعى Bartonella henselae وقد يؤدي هذا المرض إلى الإصابة بالحمى، تضخم العقد اللمفاوية، وشعور بعدم الارتياح. فإن تلقيت عضّة أم خدشاً من قطتك سارع إلى غسلها بالماء والصابون .

6. Parrot Fever من الطيور: قد يكون الطائر الذي تربيه في منزلك مصاباً ببكتيريا تدعى Chlamydophila psittaci وقد تنتقل إليك. وقد يصاب الإنسان بها عبر استنشاقه للإفرازات المجففة من الطيور المصابة بها، حتى لو لم يظهر على هذه الطيور أيّ عوارض للمرض. العوارض التي قد تظهر عليك هي التالية: حمى، آلام في العضلات، وسعال جاف. فاحذر وأنت تنظف قفص الطيور حتى لا تنتقل العدوى إليك، البس القفازات واغسل يديك.

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