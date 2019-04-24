ما تفسير رؤية الأموات والأطفال خاصة في المنام؟

لا احد يحب أن يرى أمواتًا في منامه، ولكن أحيانًا يمكن أن تكون مؤشرا جيداً، فرؤية الموتى في حلمك أو التحدث إليهم هو إشارة تحذيرية من أنك تتأثر بأشخاص يحملون طاقة سلبية ووجودك معهم أمر سيء. وقد يكون هذا الحلم أيضا وسيلة بالنسبة لك لمعرفة مشاعرك تجاه أولئك الذين ماتوا. وقد يرمز أيضًا الى الخسارة المادية.

أما إذا كنت تحلم بشخص توفي منذ فترة طويلة، فقد يشير ذلك إلى أن الوضع الحالي أو العلاقة في حياتك تشبه نوعية هذا الشخص المتوفى. والحلم قد يصور لك الطريقة التي يجب اتباعها لإنهاء ذلك الامر. أما اذا حلمت بشخص توفي مؤخرا، فهذا يعني أن موته لا يزال عالقا في ذهنك وبأنك تفكر به. فأنت لا تزال تحاول فهم فكرة أن هذا الشخص أصبح غير موجود. إذا حاول الشخص الميت حثّك على الذهاب معه، فهذا لا يعني بأنك ستموت قريبًا، ولكنه يعني بأنك تحاول فهم موته، فأنت الذي تشعر بالوحدة وليس هو.

أما رؤية والدك المتوفي و/أو والدتك المتوفية والتحدث معهم، فهو وسيلة لإبقائهم على قيد الحياة في عقلك الباطن. وهو وسيلة للتعامل مع الخسارة والشعور بالفقد والوحدة. فأنت تستخدم أحلامك كفرصة أخيرة لوداعهم والاستمتاع بصحبتهم.

ورؤية شقيق أو صديق ميت في حلمك يشير إلى أنك تشتاق لهم وتحاول أن تخفف من هذا الشعور برؤيتهم في الحلم معك. كذلك الأمر بالنسبة لتكرار الحلم بشخص ميت، فهذا يعني بأنك تشتاق له وترغب في رؤيته والحديث معه ومشاركته أخبارك وحياتك.

فيما يعد الحلم بطفلك الميت وسيلة بالنسبة لك للحفاظ على طفلك على قيد الحياة من خلال أحلامك، فقد تكون خسارة طفل صغير صعبة للغاية على الوالدين. وتحدث مثل هذه الأحلام لأنك لا تزال غير قادر على تقبل أو فهم كيف أو لماذا اختطف الموت طفلك منك باكرًا.