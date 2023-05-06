الأميبا آكلة الدماغ: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

أعلنت كوريا الجنوبية عن وفاة شخص اصيب بـ "الأميبا آكلة الدماغ" أو ما يعرف بمرض "النيجلرية الدجاجية"، وتعتبر حالة الوفاة مقلقة مع ندرة علاج المرض وندرة انتشاره، وبالرغم من أنه غير معدي لكنه مقلق جدًا ويثير القلق بسبب خطورته.

ما هي الأميبا آكلة الدماغ؟

الأميبا آكلة الدماغ Naegleria fowleri هي عادة تعيش في المياه العذبة الدافئة ويوجد حالات نادرة تصيب البشر وذلك من خلال المياه الملوثة التي تدخل الأنف، وبمجرد دخول الأميبا إلى الأنف تمر الأميبا عبر غشاء الجيوب الأنفية إلى البصلة الشمية وتدخل الدماغ عبر أرضية الجمجمة، وداخل الدماغ تتكاثر الأميبيا عن طريق الأنشطار الثنائي وتستهلك أنسجة المخ.

أعراض الأميبا آكلة الدماغ

ووفق لوزارة الصحة بولاية فلوريدا يمكن أن تسبب الأميبا آكلة الدماغ التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولى وهي عدوى تشبه السحايا والتهاب الدماغ، وتبدأ الأعراض بعد حوالي 5 أيام من الإصابة، ويمكن أن تشمل:

الصداع

تيبس في الرقبة

الحمى

الغثيان

القيء

يموت معظم المصابين في غصون أسبوع.

أسباب الأميبا آكلة الدماغ

مرض الأميبا آكلة الدماغ منتشر بشكل كبير في الأنها والبحيرات، وتصيب الإنسان فقط إذا دخل الماء جسده عن طريق الأنف، تتغدى على أنسجة الدماغ البشرية وتتلفه

علاج الأميبا آكلة الدماغ

علاج الأميبا آكلة الدماغ لا يزال حتى الآن قيد التجارب، وتم الإبلاغ عن أول حالة بمرض الأميبا آكلة الدماغ، وفي عام 1937 في الولايات المتحدة وإصابة نحو 381 شخص في عام 2018 من حول العالم.

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