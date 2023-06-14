مع حلول شهر ذي الحجة يبحث الكثير منا عن الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023، حيث يعتبر شهر ذي الحجة شهور الحج والرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء، والأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر هجري يصوم فيه المسلم وذلك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير عن الذنوب والخطايا، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الخميس 14 يوليو/تموز 2022

متى تبدأ الأيام البيض لهذا الشهر؟

تبدأ الأيام البيض لهذا الشهر هي أيام الليالي التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

فضل صيام الأيام البيض

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وهي الأيام البيض عدا شهر ذي الحجة لا يصوم الأيام البيض فيها لأنها تتوافق الأيام البيض مع أيام التشريق ولا يستحب الصيام فيها.

وجاء الحديث الشريف "صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، وهِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ ، وأربعِ عَشْرَةَ وخمسُ عَشْرَةَ".

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم

إن سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء".

روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ. صحيح مسلم

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023 يوم السبت 13 ذي الحجة/ 1 يوليو/تموز 2023.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023 يوم الأحد 14 ذي الحجة/ 2 يوليو/تموز 2023.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023 يوم الإثنين 15 ذي الحجة/ 3 يوليو/تموز 2023.

فضل الدعاء في الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2023

إن الدعاء في الأيام البيض لشهر ذي الحجة مستحب، والدعاء في الأيام البيض مستجاب، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: "وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة: 186).

وإن الإصرار في الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في صحيح الإمام مسلم عن بعد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وإذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا"، حيث يفضل الاقتداء به وعدم الانقطاع عن الدعاء.

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022