الإصابات الشديدة بكوفيد-19 نادرة عند الأطفال حديثي الولادة

أثبتت الموجة الثانية من فيروس كورونا أنها أكثر شدة من الموجة السابقة. فالفيروس ينتشر بسرعة كبيرة بين الأشخاص من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال الذين كانوا يعتبرون في وقت سابق محصنين ضد العدوى...

في مثل هذه الحالة ، من الواضح أن تقلق بشأن الأطفال حديثي الولادة الذين لديهم جهاز مناعة متخلف لا يستطيع محاربة الفيروس القاتل. إذا كنت أيضًا أبًا لطفل حديث الولادة وكنت قلقًا بشأن صحتهم ، فقد حان الوقت للتباطؤ لأنه وفقًا لدراسة جديدة ، نادرًا ما يصاب الأطفال حديثي الولادة بعدوى كوفيد-19 الشديدة.

عدوى فيروس كورونا عند الأطفال حديثي الولادة

كشفت الأبحاث المنشورة في The Lancet Child and Adolescent Health أن الإصابة الشديدة عند الرضع بعد ملامسة فيروس كوفيد-19 المعدي أمر نادر الحدوث. حتى لو أصيبوا بالعدوى ، فإن أعراضهم خفيفة ويتعافون بسرعة. يوصي الباحثون الأمهات والأطفال بالبقاء معًا لأن فصلهم لتقليل خطر الإصابة قد لا يثبت أنه مفيد.

إذا تم اختبار والدة الطفل إيجابية ، فهناك فرص ضئيلة في أن ينتقل الفيروس إلى الجنين في الرحم. لا يوجد دليل على وجود الفيروس في السائل الأمنيوسي للأمهات (الذي يحيط بالطفل في البطن) اللاتي ثبتت إصابتهن بكوفيد-19.

الدراسة

بالنسبة للدراسة ، راجع الباحثون في لندن بيانات حالات كوفيد-19 التي حدثت بين مارس وأبريل من عام 2020. وشددوا على عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في غضون 28 يومًا بعد ولادتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا. من بين 120.000 طفل ولدوا في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة ، كان 66 فقط مصابين بعدوى SARS-CoV-2. من بين 66 مولودًا حديثًا ، في 17 حالة فقط ، تم اختبار أمهات الأطفال أيضًا قبل الولادة بسبعة أيام ، وفي حالتين فقط كان يُعتقد أن الفيروس ينتقل مباشرة إلى الطفل في الرحم.

من بين جميع الأمهات اللاتي أنجبن خلال هذه الفترة ، أنجب ما يقرب من 300 من المصابات بعدوى كوفيد-19 المؤكدة خلال هذه الفترة وبقيت مع طفلهن بعد ذلك. تم فصل سبعة أطفال عن أمهاتهم وما زالوا مصابين بكوفيد-19.

ومع ذلك ، لم يمت أي من أطفال المجموعة بسبب المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.

أعراض الإصابة عند حديثي الولادة

وفقًا للباحثين ، في معظم الحالات ، لا يظهر الأطفال أي أعراض قبل إجراء الاختبار في غضون سبعة أيام من ولادتهم. تم اختبارهم فقط بسبب عدوى الأم.

بشكل عام ، تشمل الأعراض الرئيسية لعدوى الفيروس التاجي عند الأطفال ارتفاع درجة الحرارة وسوء التغذية والقيء وسيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال. وكان الخمول ، وسرعة التنفس ، وضيق التنفس من العلامات الأخرى الشائعة التي تم الإبلاغ عنها.

وفقًا لفريق الباحثين ، يحتاج الأطفال حديثو الولادة الذين أصيبوا بعدوى شديدة إلى العناية المركزة أو دعم التنفس مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا.

كيف تحافظين على سلامة طفلك؟

بناءً على نتائج الدراسة ، لا يوصي الباحثون بفصل حديثي الولادة عن أمهاتهم في حالة الإصابة بفيروس كورونا لأنه لن يكون مفيدًا بأي شكل من الأشكال. فقط تأكد من ارتداء قناع طوال الوقت والحفاظ على نظافة يديك.

يجب على أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو سيلان الأنف أو أي أعراض أخرى مرتبطة بـ كوفيد-19 الابتعاد عن الأطفال. أيضًا ، شجع الزوار على غسل أيديهم وارتداء قناع لتقليل خطر الإصابة.

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