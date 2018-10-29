تعرفي على أكثر 3 أبراج تتمتع بالغرور والقوة!

مواليد برج الأسد البرج الأكثر فخراً من جميع الأبراج

يعرف الغرور على أنّه كل ما يغر الفرد من مال أو أملاك أو شهره أو جاه، ويعتبر الغرور نوع من انواع الخداع لأنّ الفرد يخدع ويغر بالمال أو الجاه أو الشهرة،وهو خداع الفرد بنفسه أو بغيره من المقرّبين والمحبّبين له،فيجد بنفسه كل شيء جيّد لحد الغرور أي الخداع وبمعنى أصح يخدع نفسه بإقناع ذاته بأمور غير واقعيّة على النّحو التي يتصورها فيرى بنفسه أكثر مما هو موجود فيزيد من شأن نفسه ويقلّل من شأن الآخرين ويقلل من قدراتهم وصفاتهم ويرى بنفسه الأفضل على الإطلاق.

في كثير من الاحيان الأبراج التي ننتمي اليها تدلنا على صفات شخصيتنا على الأقل بالنسبة للأشخاص الذين يهتمون بعلم الفلك وما يدور به وهكذا من الممكن معرفة الأبراج التي تعتبر اكثر قوة من غيرها او اكثر شعورا بالغيرة او الاكثر خيانه، بعض الابراج مواليدها يشعرون بالفخر والغرور اكثر من غيرهم فهل انت احد هذه الابراج تعرف معنا !

1- الأسد: البرج الأكثر غروراً

وهذه هي حالة مواليد برج الأسد، البرج الأكثر فخراً من جميع الأبراج. وهذا البرج الذي يتصرف تحت تأثير الشمس عن أنانية قوية ويحب السيطرة على الأمور: وحين يجرحه موقف ما شخصياً، ينفجر غرورا لكي لا يظهر للأشخاص المحيطين به أن الموقف أثر به.

2- برج العقرب: البرج الأكثر قوة

لا شك أن برج العقرب أحد الأبراج الأكثر قوة، وشخصية عنيدة وواثقة بنفسها. ولا يتحمل أن يتعرض للخيانة أو الإذلال. وبرج العقرب أيضاً هو أحد الأبراج الأكثر فخراً، لأنه إذا تعرض للخيانة أو السخرية، يظهر شخصيته الانفجارية وقد يصبح قاسياً لا يرحم.

3- برج الحمل: واثق بنفسه جداً

ولكن لا يمكننا التحدث عن الفخر والقوة دون الإشارة إلى برج الحمل، الذي هو أيضا من بين الأبراج الأكثر فخراً. ويتصرف تحت تأثير النار لذا فهو مغامر وقوي وجريء ولكنه على وجه الخصوص واثق بنفسه جداً. لذلك حين يشعر أنه تعرض للخيانة أو الإذلال قد يصبح شخصاً متكبرا ولا يمكن الوصول إليه.

شاهدي أيضاً:

تعرفوا على أكثر 6 أبراج محظوظة في الحياة!

ما هي الأبراج التي ستدخل القفص الذهبي عام 2016؟

توقعات الأبراج مع ماغي فرح لعام 2016

توقعات الأبراج مع عبود لعام 2016