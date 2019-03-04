10 علامات تدل على أنك مدمن على السفر

إذا كنت تعتبر جواز سفرك قطعة فريدة ومقدسة فأنت مدمن السفر

اذا انطبقت عليك ست من هذه النقاط، فأنت بالتأكيد مدمن على السفر.

1- تحب جلب التذكارات من الحضارات والثقافات التي تزورها فتخبر أصدقاءك مثلاً بأن السترة الغريبة المحاكة من الشعر ذكرى من رحلتك الأخيرة إلى بلاد "البيرو"، وتعلمهم في وقت متأخر من الليل كيفية قول "صباح الخير" و"شكراً" و"لو سمحت" في سبع عشرة لغة متنوعة.

2-تعتبر جواز سفرك قطعة فريدة ومقدسة، إذ تملأه الطوابع العابقة برائحة ذكريات البلدان.

3-تحتفظ في محفظتك بكل الفكة، فيصل وزنها إلى ثلاثة كيلوغراماتٍ لأنها تحتوي على ثلاثين عملةٍ تذكارية مختلفة. ففي بعد الأحيان تنظر إليها بحنان وفي أحيان أخرى تحسب كمية الأموال التي ستحصل عليها إذا قمت بتبديلها.

4- في يوم من أيام الشتاء تشعر بفراغٍ عند عودتك من العمل كما لو انك فقدت عزيزاً على قلبك، فتضع كل تطبيقات شركات الطيران ووكالات السفر في ملف على هاتفك الذكي لتكون أول الأشخاص في تلقي العروض. مع العلم أن جدولك الزمني وحتى المالي لا يسمحان لك بالقيام برحلةٍ مفاجئة. ولكن من يدري ما قد يحصل في المستقبل؟

5- تحفظ عن ظهر قلب وزن الأمتعة المسموح به في شركات الطيران ذات التكلفة الرخيصة وتالياً لائحة المشروبات والمواد الممنوع حملها في حقيبة اليد.

6- تتابع دائماً حسابات الرحالة على الانستغرام فتقضي ساعات طويلة في تصفح منشورات الأزواج الممسكين بأيدي بعضهم البعض في أماكن مختلفة من العالم. وبالطبع، صفحة «@passionpassport»هي المفضلة لديك.

وترغب دائما في زيارة الأماكن الجديدة حتى لو وضعوا على إنستجرام صوراً واضحة لها. ولهذا تقضي وقتاً طويلاً في تصفح مدونات السفر أكثر من الذي تقضيه في كتابة مدونتك.

7- تعودت على وضع كل أغراضك الأساسية في حقيبة ظهر أو حقيبة يد كأي مدمنٍ على السفر فتشمل: سماعات للأذن وبطارية إضافية للهاتف وحقيبة صغيرة لوضع أغراضك الصغيرة (لتتوافق مع شروط الطائرة)، وكتاب صغير أو مجلتين (لأنك بالتأكيد حفظت مجلة شركة الطيران) وقناع للنوم، وميزان إلكتروني محمول لوزن حقائبكم (تحتاج إليها قبل العودة إلى بلدك) ونظاراتٌ شمسية لتخبئة الهالات السوداء حول العينين بعد خمسين وعشرين ساعة من السفر، وقلم لتعبئة أوراق الجمارك المطلوبة عند الوصول... ويجب ألا ننسى الدليل السياحي.

8- تجد ملصقات على حقيبتك من مختلف الأماكن في العالم. وفي داخلها ثيابٌ مرتبة تأخذ حيزاً صغيراً لأنك أصبحت خبيراً في ترتيب الاغراض، كالكاميرا المتطورة وعصا تصوير "السيلفي" وغطاء للهاتف يقي من المياه.

9- يلتقط هاتفك اوتوماتيكيا انترنت الـ "واي في" عند دخولك الى المطار فتشعر حينها بانك محبوب من المكان لأنك حفظت كل قوانين اتحاد النقل الجوي في مطارات العالم فتشعر حينها أنك في منزلك.

10- وعندما يحين وقت الرحيل يحن الجميع للبلد الأم، أما أنت فعلى العكس تحن للسفر فتنظم جدولاً جديداً لرحلتك القادمة. ولكن تكمن المشكلة بأن لائحة الرحلات تتعدى العشرة أسطر.

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