بالصور: 9 سلوكيات تجعلك تشعرين بالاستقرار النفسي

عزيزتي يجب أن تعلمي فن التغافل حفاظاً على سلامك الداخلي

تستطيع المرأة بشكل عام أن تساعد في تحقيق استقرارها النفسي عن طريق مجموعة من السلوكيات التي تساعدها على بلوغ هذا الهدف وأهم السلوكيات:

1- عندما تعرفين ما لا تريدينه :

حيث أن غالبية النساء يجبرن أنفسهن أحياناً على فعل أشياء لا يردنها، لأنهن لا يعرفن أو لا يملكن الشجاعة لقول كلمة «لا»، تملكِ الشجاعة الكافية لرفض ما لا تريدينه بأدب لباقة.

2- عندما تتحملين المسؤوليات المتعلقة بكِ كإمرأة :

فنجد بعضهن يلقين بجميع المسؤوليات على الزوج، إن كن متزوجات أو على عائلاتهن عندما لا يكن متزوجات، هذه الاتكالية تفقد المرأة الشعور بالاستقرار النفسي، إن كان على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي، تحملي مسئولية نفسك.

3- عندما تعرفين قيمة العلاقات الصحيحة والصحية :

يجب أن تفرقي بين العلاقات الصحيحة والعلاقات المرضية أو المبنية على أساس المصلحة، تهلصي من العلاقات المرهقة، هذا يؤثر بشكل كبير في استقرارك النفسي.

4- عندما تعرفين أن الحياة ليست فقط ما تملكينه من المال:

نعم المال يعطي طمأنينة في الحياة، لكن انتِ تحتاجي للعلاقات الإجتماعية، لأن تكوني محبوبة .. للسمعة الحسنة أيضاً، "المال قد يجعل الآخرين يظهرون نوعاً من الاحترام لأموالك، وليس لك كامرأة، إن كنت لا تتمتعين بسمعة جيدة".

5- عندما لا تدعين الأمور الصغيرة تزعجك:

عزيزتي يجب أن تعلمي فن التغافل، حفاظاً على سلامك الداخلي وراحتكِ النفسية.

6- الحياة هي التوازن:

هذا لا يعني الرضوخ لبعض التقاليد التي أكل عليها الدهر، لكن حققي التوازن بينك وبين ما هو حولك، إن كان مجتمعاً أو زوجاً أو عائلة.

7- لا تتكبري وتشعري بالخجل من طرح الأسئلة والتعلم من الآخرين:

فكم من النساء شعرن بالخجل من سؤال الآخرين، مما جعلهن عرضة للوقوع في أخطاء بسبب جهلهن.

8- عندما تكوني على علم بالخطوط الحمراء وعدم تجاوزها يعطيكي قوة لاكتساب الاستقرار النفسي

9- عندما تعلمين أنكِ لستِ مثالية، ولا أحد مثالي:

فهذا مصدراً مهماً للقناعة وحب النفس، مما يحقق نوعاً من الاستقرار النفسي، على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.

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