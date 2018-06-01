ما هي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم؟

يعتبر البوتاسيوم من العناصر الغذائية التي يجب أن تتوافر في جسم الإنسان

يعتبر البوتاسيوم عنصراً مهماً من العناصر الغذائية التي يجب أن تتوافر في جسم الإنسان، وفي الحالة الطبيعية يوجد في كل لتر من دم الإنسان حوالي من 180 إلى 220 ملليغرام من البوتاسيوم، ونقص تلك الكمية التي أشرنا إليها تؤدّي إلى اضطرابات في الجسم كما زيادتها أيضاً فيشعر الشخص بإعياء وتعب عام في الجسم والميل إلى النوم بالإضافة إلى اضطرابات نفسية، يمكن الحصول على البوتاسيوم في العديد من الأطعمة المتوفرة وأهمها:

اللحوم الحمراء والبيضاء.

البيض.

الشعير.

البندورة.

الكوسا.

البطاطا سواء كانت الحمراء أو البيضاء أو الحلوة.

الفاصولياء والعدس والبازيلاء واللوبياء.

الفواكه المجفّفة.

الموز والأفوكادو وقرع العسل.

الحليب.

الخضار الورقية كالسبانخ والبروكلي.

البطيخ والفول السوداني.

الكراث والشمام وفول الصويا والثوم.

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