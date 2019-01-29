طرق فعالة لازالة الاظافر الصناعية والجل في البيت

تعلمي معنا طرق فعالة لازالة الاظافر الصناعية والجل في البيت دون الحاجة الى دفع النقود في صالونات التجميل، الامر بسيط وسهل ولا يحتاج الى تعقيدات.

طرق إزالة الأظافر الصناعية:

تُرفق هذه الأظافر بمواد تساعد على إزالتها في حال لصقها، لكن الأساس هو استخدام ماء دافئ قليلاً لإذابة المادة اللاصقة عن قعر الأظافر وبالتالي إزالتها بسهولة. ثمة من يستخدم الكريمات ذات القوام الزيتي، لكن الماء الدافئ أو المادة المرفقة بعلبة الأظافر الصناعية هي الأمثل. وبعضها، لا سيما ما كان من ماركات موثوقة، يتمتع بتركيبة جيدة تضمن حماية الأظافر.

طرق إزالة أظافر الأكريليك:

لا تختلف الطرق عن بعضها، لكن الأسيتون هنا هو الأساس؛ إذ يمنحكِ مرونة شديدة في إزالة الأظافر الصناعية والأكريلك. استخدميه بعد محاولتكِ برد الأظافر الصناعية أو قصّها، وبهذا تحصلين على نتيجة أسرع مما تظنين.

طرق إزالة أظافر الجل:

بوسعكِ أيضاً إزالتها عبر الفازلين والأسيتون بشكل رئيسي، كما أن الماء الدافئ مثالي في هذه الحالة والكريمات ذات القوام الزيتي. كثيرة هي الطرق لكن منها ما يتعلق بورق الألمونيوم. بوسعكِ فرك الأظافر بكرات قطن مغموسة بالأسيتون ومن ثم لفّ الكرات فوق الأظافر باستخدام ورق الألمونيوم.

كيفية إزالة الأظافر الصناعية

العناية بالأظافر وتقويتها:

لديكِ طرق عدة للعناية بالأظافر منها نقعها بعصير الليمون لإزالة الاصفرار عنها، وإضافة زيت الزيتون للمزيج؛ للحصول على مزيد من التقوية والرطوبة والمتانة.

لا تعرّضي يديكِ للكيماويات من دون ارتداء قفازات واحرصي على استخدام نوعيات موثوقة من طلاء الأظافر واتركي فرصة لأظافركِ كي تتنفس بعد إزالة الطلاء عنها، وتخلصي من الجلد الميت حولها ومن الثآليل في حال وُجِدت.