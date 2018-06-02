ما هي المزايا التي يحظى بها الطفل الأعسر؟

استخدام اليد اليسرى له مزايا خاصة تعرف عليها

إذا كنت شخصًا أعسرًا ، يجب أن تكون قد واجهت مجموعة من الأسئلة مثل ، ألا تشعر بالرغبة في استخدام يدك اليمنى؟ هل تستخدم يدك اليسرى لكل شيء؟ كيف تتمكّن من استخدام ماوس الكمبيوتر المحمول؟ والقائمة لا حصر لها. ولكن حقيقة أن 10 في المائة فقط من الناس يستخدمون يدهم الشمال يجعلك فريدا من نوعك. وقد أثبتت الدراسات أيضا أن كونك أعسر لها مزايا خاصة. تابع القراءة لمعرفة ذلك.

يؤمنون بأحلام اليقظة

وفقًا للدراسات ، فإن الشخص الاعسر أكثر إبداعًا. انهم يؤمنون بأحلام اليقظة وإدارة تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

الانتعاش أسرع من السكتات الدماغية

وفقا للدراسات يتعافى المريض الاعسر بشكل أسرع من السكتات الدماغية مقارنة مع غير الاعسر. في حين أن السبب غير معروف، الا ان الاعسر يستطيع استخدام يده غير المسيطرة بطريقة أفضل ، مما يجعله يتعافى من السكتات الدماغية.

متعدد المهام

الشخص الاعسر متعدد المهام. هذا لأن استخدام اليد اليسرى يجبر عقله على التفكير والاستجابة بسرعة. وجد الباحثون أنه عندما يكون هناك نقاش بين شخص أعسر وأخر غير اعسر، فأن الاعسر يستجيب بسرعة أكبر.

ذاكرة أقوى

كشفت دراسة أن أولئك الذين يأتون من عائلات تستخدم يدها الشمال أكثر من اليمين يتميزون بذاكرة أفضل. حتى لو لم يستخدموا يدهم الشمال.

يتخذون قرارات أفضل

ميزة أخرى لكون الشخص أعسر هو أنه يتخذ قرارات أفضل. وفقا للعلماء ، فإن الأشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى يأخذون بعض الوقت لاتخاذ مهام غير مألوفة ويميلون إلى التفكير في العواقب. هذا يجعلهم صناع القرار أفضل.

مميزون في الرياضة

هل تعلم أن 25 في المائة من لاعبي دوري البيسبول عسر؟ كشفت دراسة أجريت في عام 2006 أن الشخص الاعسر يميل إلى أن يكون رد فعله أسرع.